Dirigentes del PRM en Santiago rechazan consenso y exigen convención transparente

Diputados y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago manifestaron su rechazo al proceso de consenso que se impulsa para escoger las nuevas autoridades partidarias en esa provincia y sus municipios, al considerar que ha sido manejado de manera irregular y sin tomar en cuenta a las bases de esa organización política.

Durante un encuentro encabezado por los diputados Fausto Domínguez, Francisco Díaz, Luis René Fernández y Soraya Suárez, junto a representantes de distintas regiones y municipios de la provincia, los dirigentes reclamaron la celebración de una convención “limpia y transparente”, mediante el voto directo de la militancia.

Los representantes políticos aseguraron que el mecanismo de consenso no refleja el sentir de las bases del partido y advirtieron que cualquier decisión tomada sin la participación de la dirigencia media y los militantes podría generar divisiones internas en la organización oficialista.

Asimismo, insistieron en que el PRM debe preservar los principios democráticos que le dieron origen, garantizando igualdad de oportunidades para todos los aspirantes y un proceso interno apegado a la institucionalidad partidaria.

Los dirigentes reiteraron su llamado a las autoridades nacionales del partido para que escuchen a la militancia de Santiago y permitan que sean los propios miembros quienes elijan, a través del voto, a las nuevas autoridades provinciales y municipales.