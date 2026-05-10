Encuentran sin vida a cuatro mineros atrapados tras explosión en mina del centro de Colombia

Los cuatro mineros que quedaron atrapados tras una explosión en una mina de carbón en el municipio de Cucunubá, en el departamento de Cundinamarca, centro de Colombia, fueron encontrados este domingo sin vida, informaron las autoridades.

"Luego de las labores de atención de la emergencia registrada en el municipio de Cucunubá, fueron hallados sin vida los cuatro mineros que permanecían atrapados", aseguró en su cuenta de X el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

La explosión tuvo lugar al finalizar la tarde de este sábado en la mina Las Quintas, situada en la vereda (aldea) de Pueblo Viejo, según Rey, quien lamentó este accidente, el segundo de ese tipo en menos de una semana en el país.

"La mina contaba con título minero y licenciamiento ambiental otorgado en diciembre del año anterior. Sin embargo, se analiza si la boca de mina hacía parte del lindero autorizado", detalló.

Las cuatro víctimas son los mineros Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

Bomberos de los municipios de Ubaté y Cucunubá, el Grupo de Rescate Minero de la Agencia Nacional de Minería (ANM), ambulancias con personal médico y Policía llegaron anoche hasta el lugar para socorrer, sin éxito, a los trabajadores atrapados.

"Lamentamos profundamente que se haya presentado un nuevo accidente con víctimas fatales en actividades mineras y expresamos nuestra solidaridad con las familias de los trabajadores fallecidos", añadió el gobernador.

En abril de 2023, una explosión causó la muerte a cuatro mineros en Cucunubá y en febrero de 2025, quince trabajadores resultaron heridos en un accidente similar.

El pasado lunes, otra explosión en una mina de carbón en el municipio de Sutatausa, también en Cundinamarca, se cobró la vida de nueve de 15 mineros que quedaron atrapados en el interior.

La zona donde ocurrieron estos accidentes es una de las regiones con mayor tradición minera de Colombia, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas, una actividad que durante décadas ha sido eje económico de numerosos municipios.

Sin embargo, esta vocación también ha estado marcada por accidentes recurrentes en minas subterráneas, en su mayoría asociados a acumulación de gases, deficiencias en la ventilación y explotación en condiciones de alto riesgo.