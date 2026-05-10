Laura Pausini asistió al concierto de Ed Sheeran y adelantó “una sorpresa” para su show en RD

La cantante italiana Laura Pausini sorprendió a sus seguidores tras revelar que estuvo presente en el concierto del artista británico Ed Sheeran, celebrado la noche del sábado en el Estadio Quisqueya de Santo Domingo.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la artista compartió una fotografía junto al intérprete de “Perfect”, y expresó la emoción que sintió al presenciar el espectáculo; además, aprovechó para anunciar que habrá una sorpresa en la aclamada noche de su concierto en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo.

“Acabo de ver el bellísimo concierto de Ed en Santo Domingo. ¡Ahora me toca a mí! Les espero para cantar todas mis canciones más famosas y seguir rindiendo homenaje a los cantautores españoles y latinoamericanos. Y… una sorpresa, expresó.

La publicación de la intérprete de “Se fue” generó rápidamente reacciones entre los fanáticos dominicanos, quienes comenzaron a especular sobre cuál sería la sorpresa que prepara la artista para su espectáculo en el país como parte de su gira “Yo Canto World Tour”.