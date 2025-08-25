Samsung presenta sus nuevas líneas Bespoke AI y Vision en Casa Cuesta

Samsung Electronics, en conjunto con Casa Cuesta, anunció la llegada de su más reciente portafolio de electrodomésticos Bespoke AI, una propuesta que combina diseño personalizado, eficiencia energética y la potencia de la inteligencia artificial (IA) para cambiar la experiencia en el hogar.

La nueva línea de electrodomésticos incluye innovaciones como la Bespoke AI French Door, que ajusta automáticamente la temperatura según los hábitos de uso para optimizar la conservación de los alimentos.

La Bespoke AI Laundry Combo, que lava y seca en un solo ciclo adaptándose al tipo de ropa, nivel de suciedad y clima.

Además del aire acondicionado Bespoke AI WindFree, que enfría los espacios de forma expedita y silenciosa, sin viento directo y aprendiendo de los patrones de uso para ahorrar energía.

“Con esta nueva línea, reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer tecnología que se adapte a la vida de las personas, simplificando sus rutinas y ayudando a que sus hogares sean más eficientes, cómodos y sostenibles”, afirmó Fernando Escobedo, director comercial electronics en República Dominicana.

La promoción en todas las tiendas Casa Cuesta contaran con descuentos de un 25% en los productos participantes e instalación gratuita de electrodomésticos.

