De regreso a clases con… ¡modales!

Mientras veía a mi hija organizar todos sus útiles escolares para el “regreso a clases”, evaluaba cuánto empeño ponemos en que no le falte nada (material) a nuestros hijos para su rendimiento escolar; sin embargo, me pregunto cuánto empeño ponemos en “repasar” algunas normas para reforzar que sea un estudiante educado y que muestre buenos modales con sus compañeros de clases y maestros.

Algunas recomendaciones prácticas:

1) Respetar a los demás: respetar criterios, origen, raza, y demás. Fomentar la empatía (ponerse en el lugar de los demás). Tratar con respeto a sus compañeros y a TODO el personal del plantel escolar.

2) Ser responsable. Cumplir siempre con sus obligaciones y asignaciones. Ser amable y cortés con todos. Saludar al llegar en la mañana (incluidas las personas que asisten en la entrada) y cada vez que sea necesario. Poner en práctica la sonrisa.

3) Pedir permiso cada vez que desee hacer algo: retirarse, tomar algo, etc. Pedir permiso antes de entrar a un lugar: ¿puedo entrar? Mantener el tono de voz moderado. Hoy día en las escuelas es impresionante el vocerío que se exhibe tanto de profesores como de estudiantes.

4) Ser honesto. Asumir responsabilidad de sus actos. Nunca tomar lo ajeno. Con frecuencia, los niños más pequeños llegan a casa con objetos encontrados dentro de sus mochilas. A esto hay que ponerle especial atención y motivar la devolución inmediata de esos objetos a la dirección del colegio.

5) Ser cooperador. Incentivar el trabajo en equipo. Resaltar la importancia de ayudar a los demás. “Gracias” y “por favor” son palabras claves que debe usar con frecuencia. Así como pedir “perdón” cuando se cometa una falta. Escuchar con atención al profesor, no interrumpirlo mientras habla. Esperar su turno.

Incentivar el uso de comentarios positivos hacia los demás. Importante para cultivar las buenas relaciones humanas. Despedirse siempre al concluir la jornada escolar.Pexels

6) Ser solidario con los demás. Nunca ser partícipe de acoso, burla o bullying hacia un compañero. Respetar el espacio de los compañeros y cuidar con esmero su espacio también. Debe mantener en orden todas sus pertenencias. Silla y escritorio en su lugar.

7) Cooperar con el mantenimiento de las áreas comunes. Estar apegado a las normas de comportamiento establecidas por el centro educativo.

8) Ser prudente con el uso de dispositivos electrónicos: celulares, computadoras y tabletas. Seguir las reglas de la escuela en cuanto al uso de estos equipos. Incentivar el uso de comentarios positivos hacia los demás. Importante para cultivar las buenas relaciones humanas. Despedirse siempre al concluir la jornada escolar.

Los buenos modales de nuestros hijos en la escuela son el reflejo de lo que ven en sus casas. Si logramos que pongan en práctica estas normas, donde pasan la mayor cantidad del día, es muy probable que tengamos garantizado el éxito de un futuro profesional y de un excelente ciudadano.