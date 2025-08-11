Bayer presenta su nueva propuesta

Bayer presentó su nuevo producto terapéutico. Se trata de “Iberogast” un medicamento diseñado para tratar problemas digestivos de forma natural e integral y aliviar síntomas como la dispepsia funcional o el síndrome de intestino irritable.

Actúa en problemas de inflamación, secreción gástrica y sensibilidad visceral, lo que convierte en una alternativa eficaz para personas que buscan resolver la condición.

“Una de las principales ventajas de Iberogast es la velocidad de acción: puede empezar a aliviar los síntomas desde los primeros 10 minutos después de su ingesta”, explicó Astrid Díaz, directora médica de Bayer.

