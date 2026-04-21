Dimite el jefe del órgano electoral de Perú tras irregularidades en elecciones del 12 de abril

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, ha presentado este martes su renuncia al cargo tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, una decisión que llega horas antes de que comparezca ante la Fiscalía precisamente por este asunto.

"Luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral del último 12 de abril (...) considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada", ha señalado en una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ya ha aceptado la dimisión.

Corvetto espera que su decisión "contribuya a generar un clima de mayor confianza hacia las elecciones" y en este sentido se ha mostrado confiado en que quien lo reemplace ayudará a "construir un contexto político adecuado" de cara a la segunda vuelta de las presidenciales, prevista para el próximo 7 de junio.

Con todo, ha defendido en la misiva que ha "cumplido con integridad (su) función" desde que fuese designado para dirigir la ONPE en 2020. "Me preparé desde siempre para el cargo que concursé y en el que pudimos gestionar un fuerte proceso de necesarias reformas, pero los problemas focalizados ocurridos el 12 de abril constituyen una situación que me impide continuar en el cargo", ha reconocido.

Asimismo, ha reclamado "una investigación imparcial y exhaustiva" que permita dilucidar las causas de los fallos que, según él, no están relacionados con la "competencia interna" del organismo y en este sentido ha manifestado su "total y entera disponibilidad a las investigaciones en los fueros que correspondan".

Cabe recordar que Corvetto está citado a declarar ante la Fiscalía este mismo martes, a las 16.00 horas (hora local, 23.00 horas en España peninsular y Baleares) cuando deberá hacer entrega de su pasaporte, según ha indicado el diario peruano 'La República'. El exdirector del ONPE es objeto de una investigación por parte de la JNJ por las irregularidades registradas el 12 de abril que provocaron que 63.300 electores no pudieran ejercer su derecho de sufragio, extendiendo por un día más la votación.