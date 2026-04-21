Fujimori apoya propuesta de López Aliaga de celebrar "elecciones complementarias"

La virtual ganadora de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, ha considerado como "razonable" la propuesta de otro de los candidatos, Rafael López Aliaga, de celebrar "elecciones complementarias" antes del 3 de mayo, en respuesta a las irregularidades que se produjeron en algunos centros de votación el 12 de abril, que obligaron a prolongar los comicios hasta el lunes 13.

"He escuchado el pedido que ha hecho y me parece razonable porque ya no está hablando de insurgencia, ya no está hablando de nulidad total, sino que está pidiendo una elección complementaria", ha valorado la candidata de Fuerza Popular (FP) que, con el 93% de las actas contabilizadas, cosecha el 17% de los votos.

"Entiendo y estoy de acuerdo con la solicitud que ha hecho el señor López Aliaga", ha reafirmado Fujimori, que con esta suma ya lleva cuatro intentos de alcanzar la Presidencia, que ya ocupó su padre, Alberto Fujimori, entre 1990 y 2000. "El derecho al voto es un derecho universal que tiene que ser respetado", ha subrayado.

La líder de FP ha confirmado también el respaldo de su partido a la iniciativa legal presentada por la formación de López Aliaza, Renovación Popular, por las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante la jornada electoral del 12 y 13 de abril, en el que algunos colegios electorales en Lima habrían tenido dificultades para ofrecer a los electores los materiales necesarios para votar.

Asimismo, Fujimori ha instado al cuestionado jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a dar un paso al costado y dejar el cargo antes de que se celebre la segunda vuelta el 7 de junio. "Sería saludable que esta persona sea retirada", ha animado, según recoge el diario 'El Comercio'.

Está previsto que este martes Corvetto acuda a la sede de la Fiscalía, que solicitará medidas cautelares contra él, entre ellas el levantamiento del de secreto de sus comunicaciones y la retirada del pasaporte, como parte de la investigación por los errores logísticos que se produjeron en la jornada electoral.

DENUNCIAS DE FRAUDE

López Aliaga ha denunciado que alrededor de un millón de electores, principalmente en Lima y en el extranjero, no pudieron ejercer su derecho al voto como consecuencia de la falta de material electoral en algunos colegios electorales, unas irregularidades que las autoridades intentaron subsanar ampliando un día más las elecciones en los centros de votación afectados.

A pesar de estos inconvenientes en algunos centros de votación, misiones electorales internacionales han destacado la transparencia y la neutralidad del proceso a pesar de algunas complejidades técnicas y cierta desconfianza ciudadana.

López Aliaga comenzó a sacudir el fantasma del fraude ya durante la campaña y en los días posteriores a las elecciones a medida que el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez --que cuenta con el respaldo del expresidente Pedro Castillo-- iba ascendiendo en el recuento hasta alcanzar la segunda plaza que ostentan con el 12% de los votos y apenas 14.700 votos más que el candidato Renovación Popular.