Incautan 945 kilos de cocaína arrojados al océano por contrabandistas en Puerto Rico

Un alijo de 954 kilogramos de cocaína (2,083 libras), valorado en 13,3 millones de dólares, fue recuperado del océano Atlántico en Puerto Rico, adonde arrojaron los fardos los contrabandistas, informó este miércoles la Guardia Costera.

Los 29 fardos de cocaína ya fueron descargados en el puerto de San Juan, según el comunicado, que señaló que no se realizaron detenciones en la operación.

La embarcación que transportaba la droga fue avistada por un avión de la Guardia Costera, que envió inmediatamente su lancha Joseph Napier para interceptarla.

Sin embargo, al aproximarse los guardacostas a la embarcación, los presuntos contrabandistas iniciaron maniobras evasivas antes de arrojar su carga por la borda y huir.

La tripulación de la Joseph Napier recuperó 29 fardos del agua y, posteriormente, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos localizaron la lancha rápida abandonada en tierra cerca de Arecibo, en el norte de Puerto Rico.

"Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses conforman la frontera caribeña de Estados Unidos y sirven como puntos de entrada críticos a nuestro país", declaró Roberto Vaquero, director de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza en la zona.

Vaquero afirmó que esa ubicación sitúa a las islas "en la primera línea de defensa contra amenazas marítimas y aéreas".