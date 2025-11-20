Extraditan dominicano a Puerto Rico acusado de asesinato, violación y otros seis cargos

La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con la cooperación del Servicio de Alguaciles (U.S. Marshals), extraditaron a un dominicano, acusado de asesinato en primer grado y otros cargos, en Puerto Rico.

Juan Elías Zorrilla Pereyra, fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, (AILA-JFPG), quienes lo trasladaron en un vuelo comercial hacia la vecina isla, para ser presentado ante un Tribunal de Primera Instancia.

“El dominicano, de 40 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado, robo, agresión sexual conyugal, destrucción de evidencias, abuso agravado, abuso mediante amenazas y porte y uso de arma blanca en violación a varios artículos de las leyes de Puerto Rico”

En la información sobre este hecho, el periódico Nuevo Día de Puerto Rico, señala que Juan Elías Zorrilla Pereira, era buscado desde el 2022 luego de que supuestamente forzó la entrada de la propiedad de su exnovia y mató a puñaladas a Bienvenido Rodríguez Vázquez, de 40 años de edad. Según la pesquisa, luego golpeó y violó a su exnovia.

Zorrilla Pereyra, fue arrestado mediante una orden dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, durante un operativo, el 4 de septiembre en el sector la Gina del municipio de Miches, provincia de El Seibo y fue extraditado a Puerto Rico, mediante decreto 538-25, emitido por el Poder Ejecutivo.

Las autoridades dominicanas mantienen una estrecha colaboración con los países aliados, lo que se traduce en el éxito de las operaciones de búsqueda, captura, extradición o deportación de prófugos de la justicia internacional.