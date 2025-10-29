Estados Unidos despliega equipos de ayuda en el Caribe tras daños por el huracán Melissa

Estados Unidos anunció este miércoles el despliegue de varios equipos especializados en la respuesta y asistencia ante desastres, así como en el rescate urbano, para ayudar a los países del Caribe que se han visto afectados por el huracán Melissa, que provocó ayer graves daños en Jamaica y tocó tierra esta madrugada en Cuba.

"En respuesta a los daños catastróficos causados por el huracán Melissa en muchos países del Caribe, el Departamento de Estado está desplegando un Equipo Regional de Respuesta y Asistencia ante Desastres (DART) y activó equipos de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) con sede en los Estados Unidos para reforzar los esfuerzos de respuesta", informó el Gobierno estadounidense en la red social X.

El Departamento de Estado agregó que estos equipos ya están trabajando con las naciones y comunidades afectadas para determinar la ayuda necesaria.

También señaló que están en contacto con "socios interagenciales, internacionales y militares estadounidenses para coordinar los esfuerzos de respuesta a la emergencia".

Melissa tocó tierra alrededor del mediodía del martes en Jamaica como un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta posible, y con vientos máximos sostenidos de 295 kilómetros por hora.

A su paso por la isla, provocó inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras. Más de 530.000 personas, alrededor del 77 % de sus clientes, perdieron el servicio eléctrico en el país.

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, declaró al país como "zona catastrófica".

Melissa llegó esta madrugada a Cuba como un huracán de categoría 3 y provocó inundaciones, crecidas de ríos y corrimientos de tierras en el oriente de la isla.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos prevé que el huracán alcance el sureste o el centro de Bahamas a lo largo de este miércoles, provocando intensas precipitaciones y fuertes vientos.

El huracán también provocó daños valorados en más de 23 millones de dólares en República Dominicana, además de un muerto en esa isla, antes de golpear Jamaica.