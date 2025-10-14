OpenAI anuncia una alianza con Broadcom para construir chips de IA

OpenAI, la creadora de ChatGPT, anunció el lunes que se asociará con el gigante de los chips Broadcom para diseñar y construir sus procesadores para inteligencia artificial (IA).

La alianza es la más reciente de una serie de anuncios de OpenAI, que busca fortalecer su posición predominante como líder del mercado de la IA generativa, que comenzó con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

En las últimas semanas, bajo el liderazgo de su director general Sam Altman, OpenAI ha firmado acuerdos que involucran enormes inversiones en centros de datos y chips de IA con las empresas estadounidenses Nvidia, AMD y Oracle, así como con las surcoreanas Samsung y SK Hynix.

Estas inversiones se producen en momentos en que el negocio de la IA aún está lejos de ser rentable.

La construcción de los centros de datos para la IA pondrá a prueba a los proveedores de electricidad, ya que estas infraestructuras consumen una gran cantidad de energía y recursos para proporcionar la potencia de cálculo necesaria para el uso de esta tecnología.

De hecho, la asociación, que según las empresas se lanzaría el próximo año, proporcionaría 10 gigavatios de potencia informática, lo que requeriría aproximadamente la misma cantidad de energía que se necesita para abastecer a una ciudad importante.

OpenAI y Broadcom no dieron a conocer las condiciones financieras del acuerdo, tal y como había pasado en anuncios anteriores del sector, lo que ha suscitado cierto temor de que se haya creado una burbuja financiera.

Aun así, las acciones de Broadcom en Wall Street subieron 9,88% este lunes, reflejando los aumentos en el precio de las acciones de AMD y Oracle luego de sus propios acuerdos con OpenAI, que es la empresa privada más valiosa del mundo.

Con el diseño de sus propios chips en lugar de adquirir procesadores comerciales, OpenAI afirma que puede construir hardware específico para sus modelos de IA, aumentando así su potencia y velocidad.

"Asociarse con Broadcom es un paso crucial para construir la infraestructura necesaria para desbloquear el potencial de la IA y ofrecer beneficios reales a las personas y las empresas", dijo Altman.