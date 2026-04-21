Café latinoamericano logra fuerte crecimiento en su reconocimiento y popularidad en China

En la calle peatonal de Jiefangbei, ubicada en la municipalidad suroccidental china de Chongqing, el aire de abril se impregna del intenso aroma del café gracias al Festival Internacional del Café de Chongqing 2026, que se celebra entre el 17 y el 20 de abril, reuniendo a más de 300 marcas de café de más de 20 países y regiones, y atrayendo a un importante número de empresarios y aficionados.

El Salvador, país invitado de honor de este evento, participa con su auténtico café volcánico. Frente al pabellón nacional del país centroamericano, Zhang Hongtai, un joven local de 28 años, expresó su satisfacción al degustar el café salvadoreño: "Una fragancia cítrica brillante con un regusto dulce a caramelo, exactamente el sabor que busco", afirmó.

El Salvador, como centro de producción de café Arábica de alta calidad, con su gran altitud y su fértil suelo volcánico, da vida a variedades clásicas como Bourbon y Pacamara. Su café se caracteriza por el equilibrio y suavidad del sabor, y la acidez frutal refrescante y brillante, junto con aromas a caramelo, miel y nueces. De cuerpo suave y dulce, con un final limpio, es representativo del café equilibrado.

"Los granos de café de América Latina se adaptan especialmente a mi gusto, con perfiles de sabor complejos y, en particular, este tipo con notas cítricas, que resulta muy agradable de beber", comentó Zhang, al llevarse dos bolsas de granos de café del pabellón de El Salvador para consumo personal.

Hebert Ely Vásquez, cofundador de Huesa Trading, empresa localizada en la zona piloto de libre comercio de Hainan, en el sur de China, se dedicó a presentar sus granos de café a los consumidores que se acercaban al stand. Su empresa importa más de 30 toneladas anuales de café en grano verde desde El Salvador, los cuales, tras el procesamiento en Hainan, se distribuyen a varias regiones de China.

"El mercado del café en China se está desarrollando extremadamente rápido", comenta Vasquez con asombro. "Hemos observado que los consumidores chinos han pasado de buscar inicialmente solo una taza de café para despertarse, a interesarse activamente por el origen y los perfiles de sabor del café, aprendiendo sobre tostado, molienda y métodos de preparación, e incluso integrando más bebidas con el café para explorar nuevos sabores", detalló el empresario.

Esta tendencia de fusión e innovación se hizo explícita durante el evento. Frente al stand de la marca de licor de café "Kahlúa", los clientes hicieron fila, todos deseando probar este licor de café nacido en México en 1936.

Zhou Wen, turista procedente de la urbe oriental china de Shanghai, recibió un espresso martini, y tras probarlo, mostró una expresión de sorpresa: "Siempre he comprado este licor en línea, no esperaba poder probar una mezcla preparada al momento durante mi viaje a Chongqing. El aroma robusto del ron y el café combinan perfectamente. Esto es justo lo que nosotros, los jóvenes, llamamos 'café de día, alcohol de noche'", indicó.

Ma Lihua, directora y responsable del departamento de asesoramiento en desarrollo estratégico de Cushman & Wakefield Chongqing, señaló que la participación de China en el consumo global de café ha aumentado del 3 por ciento en 2021 al 7 por ciento en 2025, mostrando un incremento constante.

Para satisfacer la demanda del enorme mercado interno, China necesita importar grandes cantidades de productos de café todos los años. Según estadísticas de la aduana del país asiático, las importaciones chinas de café crecieron desde 59.100 toneladas en 2015 hasta 230.700 toneladas en 2025, lo que representa un aumento del 290 por ciento. Países latinoamericanos como Brasil y Colombia se encuentran entre los principales proveedores de café a China.

"Nos complace ver la creciente atención del mercado chino hacia el café de especialidad, la trazabilidad del producto y las características de origen. Consideramos que esto brinda una importante oportunidad para el mayor desarrollo del café salvadoreño en el mercado chino, permitiendo que sea reconocido no solo como un producto de alta calidad, sino también como una experiencia única que reúne historia, territorio y cultura", expresó en el evento Luis López, embajador de El Salvador en China.

"Esperamos continuar tendiendo puentes entre productores, tostadores, importadores, distribuidores y consumidores, impulsando nuevas relaciones de cooperación y creando más espacio para que el café salvadoreño gane un reconocimiento más amplio en el mercado chino", puntualizó el diplomático.