El estrecho de Ormuz solo ha registrado 40 tránsitos de buques desde el pasado domingo
De los 3,000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el pasado 1 de marzo.
De los 3,000 tránsitos que se producen al mes en este paso estratégico situado entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, unos cien de media al día, ha disminuido hasta al menos 40 desde el pasado 1 de marzo, indicó hoy LMA en un comunicado remitido a EFE.
La directora ejecutiva de Lloyd´s Market Association, Sheila Cameron, recibió con satisfacción el "compromiso" del presidente estadounidense, Donald Trump, de impulsar el movimiento de buques no sancionados y sus productos básicos a través de Ormuz "con el fin de facilitar el comercio mundial y la estabilidad económica.
El paso de Ormuz, controlado por Irán, es un punto clave para el comercio de petróleo global, pues un 20 % del tránsito marítimo de crudo atraviesa este enclave y cualquier interrupción en el flujo de buques repercute directamente en los mercados e impulsa al alza los precios del crudo y del gas.
De acuerdo con la LMA, actualmente quedan unos 1,000 buques no sancionados -la mitad de ellos petroleros y gaseros-, con más de 1,000 toneladas brutas y un valor estimado de seguro de embarcaciones superior a los 25,000 millones de dólares (casi 21,600 millones de euros).
En esta línea, la asociación de mercado de Lloyd´s explicó que actualmente la mayoría de los buques están fondeados en el golfo Pérsico, ante la preocupación de los capitanes por la seguridad de las embarcaciones y sus tripulaciones y la "incertidumbre" del conflicto.