Trump dice que guerra en Irán "ha concluido"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha enviado este viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha “concluido”.

El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.

“No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.

La norma obliga a que el Congreso apruebe - siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente- mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.

Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.

“Hay algunas personas que la consideran inconstitucional”, dijo sobre la ley. “Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, indicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.

El plazo de 60 días teóricamente se cumple según establecieron legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.

No está satisfecho

El presidente Donald Trump afirmó ayer que no estaba “satisfecho” con una nueva propuesta de negociación iraní, en momentos en que las conversaciones de paz entre ambas partes están estancadas.

Irán presentó a Estados Unidos una nueva propuesta para reanudar las negociaciones y poner fin a dos meses de guerra, anunció el viernes un medio estatal iraní.

“En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen”, dijo Trump a los periodistas, culpando del estancamiento de las conversaciones con Irán a la “tremenda discordia” en su liderazgo.

“¿Queremos ir allí y simplemente arrasarles y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones”, respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos, y añadió que “preferiría no” optar por la primera alternativa “por una cuestión humana”.

Un alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos israelí-estadounidenses sobre Irán y de represalias de Teherán en la región.

Doce muestos en Líbano

Sin embargo, los combates han continuado en otras partes de la región.

En el frente libanés, Israel ha llevado a cabo ataques mortales pese a un alto el fuego del 17 de abril con el grupo libanés Hezbolá, respaldado por Irán, que buscaba poner fin a más de seis semanas de enfrentamientos.

El Ministerio de Salud libanés informó que 12 personas murieron en ataques en el sur, incluida la localidad de Habbuch, donde el ejército israelí había emitido una orden de evacuación.