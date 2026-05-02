Estados Unidos retira visa a miembros de Junta Directiva del periódico de Costa Rica “La Nación”

La Junta Directiva del periódico costarricense, La Nación, confirmó, este sábado, 2 de mayo, que Estados Unidos le revocó la visa de turista a varios de sus miembros, sin ninguna explicación previa.

“Reconocemos plenamente que Estados Unidos, como cualquier Estado soberano, tiene la potestad de determinar los términos de ingreso a su territorio y respetamos su facultad de tomar decisiones en materia migratoria conforme a sus leyes y políticas.

“Sin embargo, resulta inédito en la historia reciente de Costa Rica que se revoque la visa a miembros de la Junta Directiva de un periódico generalista e independiente. Hasta el momento, ninguno de nuestros miembros ha recibido explicación oficial alguna sobre los fundamentos de estas decisiones”, indicó la empresa en un comunicado.

“Asimismo, llama la atención que, al igual que en otros casos recientes relacionados con figuras públicas costarricenses, la divulgación inicial de estos hechos haya ocurrido por vías ajenas a cualquier notificación oficial a las personas afectadas. Este hecho, por sí mismo, merece reflexión en una democracia que valora la institucionalidad, la transparencia y el debido proceso. Bajo ninguna circunstancia estos hechos alterarán el compromiso ni el ejercicio independiente del periodismo que ha caracterizado al diario costarricense durante 79 años”, añadió.

En los últimos meses, el gobierno norteamericano retiró la visa a varios costarricenses en puestos políticos, quienes tienen un común denominador: han mantenido una oposición pública a decisiones del presidente costarricense Rodrigo Chaves Robles, quien está a solo días de ceder el poder a Laura Fernández, quien promete la continuidad.

“Renovamos nuestro compromiso fundamental: informar con rigor y veracidad sobre los hechos de interés público, investigarlos con profundidad, mantener una crítica razonada de los acontecimientos nacionales e internacionales, y contribuir a la preservación de los valores democráticos y las libertades fundamentales que sostienen nuestra convivencia como sociedad”, se consignó en el comunicado oficial de la empresa.

Ocho retiros previos

En abril del 2025, se le retiró este permiso al expresidente de la República y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. En ese momento, Arias afirmó que el gobierno de Trump “hoy en día tiene características de autocracia, lamentablemente”.

“¿Cómo es que al que piensa diferente lo quieren castigar? Eso no es democracia, eso puede ser cualquier cosa menos democracia: donde no hay libertad de crítica, de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Esas son características democráticas. El hecho de que uno discrepe, ya yo soy un expresidente de 84 años, no le hace daño a nadie”, manifestó.

Entonces era el cuarto político a quien Estados Unidos retiraba ese permiso. De previo, se le canceló a los ahora exdiputados Francisco Nicolás, de Liberación Nacional; y a las independientes Johana Obando y Cynthia Córdoba. Además, se le revocó a la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Ana Sofía Machuca Flores.

En julio del año anterior, también se le revocó a quien fue presidente de la Asamblea Legislativa durante los últimos cuatro años, Rodrigo Arias, y al magistrado Paul Rueda, de la Sala Constitucional.

En aquella ocasión, Consultado por La Nación sobre si la administración de Chaves había instrumentalizado la relación con Estados Unidos para castigar a figuras de la oposición mediante la cancelación de visas, Arias respondió afirmativamente y sostuvo que su caso era un ejemplo de esa práctica.

“No tengo la menor duda de que la visa mía me la quitaron a petición del presidente de la República, no tengo ninguna duda”, afirmó y añadió que, a su juicio, existía un elemento que respaldaba su señalamiento. “La prueba es muy sencilla: el presidente anunció el retiro de mi visa 30 minutos antes de que yo recibiera la notificación oficial de la embajada norteamericana sobre el retiro”, agregó.

Posteriormente, en octubre del 2025, se la quitaron a Leonel Baruch, presidente del diario digital CR Hoy y socio del banco BCT.

Recientemente, en marzo, el magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, se unió a esta creciente lista. “Lo considero como un motivo de distinción. Me honra que un gobierno como el norteamericano, que se ha convertido todavía más de lo que era, en un gobierno agresivo y bélico, me quite la visa. Es un honor”, dijo entonces Cruz.