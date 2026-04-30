Dominicano es arrestado en Albania acusado de prostitución y narcotráfico

Un dominicano junto a cuatro colombianos fue arrestado en Elbasan un municipio de la zona central de Albania, acusado de ejercer prostitución y venta de narcóticos como cocaína y cannabis.

De acuerdo a la información de las autoridades de ese país, la operación fue denominada "Streha" y se realizó en el barrio "Visarjón Xhuvani", en un edificio de tres plantas en donde se ejercía la prostitución y se vendían cocaína y cannabis.

Las autoridades no compartieron los nombres, solo dijeron que los extranjeros eran BM, de 35 años; DG, de 27 años; LM, de 25 años, y JB, de 33 años, quienes fueron arrestados en flagrante delito.

Se incautaron 0,5 kg de la sustancia estupefaciente Cannabis Sativa, 35,3 g de la sustancia estupefaciente Cocaína, sumas de dinero, armas, teléfonos celulares y otros artículos relacionados con las dos actividades delictivas.

Las autoridades identificaron al organizador de estas actividades delictivas, el ciudadano AT, de 56 años, para cuya localización y captura la Policía continúa.