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Trump dice que dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países

“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro; podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.

El presidente Donald Trump pronuncia su discurso del estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington, el martes 24 de febrero de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. foto de archivo ld

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Agencia EFEWhashington, EEUU. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla.

“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro; podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta”, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.

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