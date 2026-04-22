Beyoncé, Bezos, joyas y corsés: todo lo que hay que saber sobre la Met Gala 2026

Los amantes de la moda ya lo sabían: "La moda es arte". Pero, ¿cómo interpretarán los invitados a la Met Gala este código de vestimenta en el evento de este año?

El tema del año pasado, «Hecho a medida para ti», dio lugar a una gran variedad de trajes; el de este año promete un atuendo verdaderamente extravagante cuando los invitados suban las famosas escaleras alfombradas el 4 de mayo. Como siempre, el código de vestimenta está inspirado en la exposición de primavera del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte. «Arte del vestuario» combinará unos 200 objetos de arte con 200 prendas para resaltar la conexión entre la moda y el arte a lo largo de los siglos.

Aquí tienes algunos puntos clave que debes saber a medida que se acerca la noche más importante de la moda:

¿Cuándo es la Gala del Met?

Como siempre, el primer lunes de mayo.

¿Qué es exactamente la Met Gala?

Se trata de una gala benéfica para el Costume Institute, el único departamento autofinanciado del Met, y es un evento de gran envergadura. El año pasado, la velada recaudó la cifra récord de más de 31 millones de dólares.

¿Quién es el anfitrión?

Nada menos que Beyoncé, una invitada habitual de la gala, es copresidenta, acompañada por Nicole Kidman, la campeona de tenis Venus Williams y la que lo organiza todo, Anna Wintour de Vogue. También hay un comité organizador presidido por el diseñador Anthony Vaccarello y la cineasta Zoë Kravitz, y que incluye nombres como Sabrina Carpenter, Teyana Taylor, Lena Dunham y Misty Copeland.

Pero los nombres que generan más debate son…

«La exposición y el evento benéfico son posibles gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos», decía un comunicado de prensa del Met en febrero. Intentamos averiguarlo, pero el museo no quiso revelar cuánto aportaban el fundador de Amazon y su esposa, como patrocinadores principales y presidentes honorarios. Un grupo activista llamado Everyone Hates Elon protestó contra su participación y publicó un video en Instagram donde se ve a sus miembros manipulando vitrinas del metro para publicar mensajes contra el multimillonario.

¿Quién NO estará allí?

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien asumió el cargo con una plataforma centrada en la asequibilidad, declaró al medio local Hell Gate que no asistirá. Entre los exalcaldes de Nueva York que han asistido se encuentra Eric Adams, quien lució un esmoquin con la inscripción "Fin a la violencia armada" en la espalda en 2022.

¿Alguna novedad este año?

Sí, nuevas instalaciones. La exposición "Arte del Vestuario" inaugurará las Galerías Conde M. Nast, creadas a partir de lo que antes era la tienda del museo y que ocupan casi 12.000 pies cuadrados (1.115 metros cuadrados) junto al Gran Salón del museo.

Además de brindar a la moda un espacio de exhibición más amplio, esto significa que los invitados a la gala ahora pueden desplazarse con facilidad entre el desfile y la cena en el Templo de Dendur. De manera más duradera, evitará las largas filas en otras partes del museo una vez que la exposición abra al público el 10 de mayo.

Incluso los maniquíes son nuevos.

A pesar de la prominencia de las formas corporales clásicas en la historia del arte, el curador Andrew Bolton se ha asegurado de incluir un elemento de aceptación corporal en su exposición, con secciones dedicadas a tipos de cuerpo largamente ignorados en el arte: el cuerpo corpulento, por ejemplo, y el cuerpo de la persona con discapacidad. Además, ha añadido 25 nuevos maniquíes que reflejan estos tipos de cuerpo. Nueve personas reales, entre ellas la activista por los derechos de las personas con discapacidad Sinéad Burke y la música Yseult , permitieron que sus cuerpos fueran escaneados digitalmente para los maniquíes, que también contarán con superficies de acero pulido tipo espejo para que los espectadores puedan verse reflejados.

¿Desde cuándo ocurre esto?

La Met Gala comenzó en 1948 como una cena de medianoche de la alta sociedad de Manhattan, celebrada en diversos lugares como el Waldorf Astoria y el Rainbow Room. Pasaron muchos años antes de que se convirtiera en un evento global y una de las noches más glamorosas del año.

¿Cualquiera puede comprar una entrada para la Gala del Met?

No. Debes ser rico, famoso o lo suficientemente poderoso como para ser invitado.

Si tuviera uno, ¿cuánto costaría?

Las entradas individuales cuestan 100.000 dólares, y una mesa para 10 personas tiene un precio inicial de 350.000 dólares. En total, habrá aproximadamente 400 invitados.

¿Cómo pasan la velada los invitados?

Tras recorrer la alfombra roja, los visitantes entran al museo, se registran (¡y les colocan pegatinas en la cámara del móvil!) y pasan junto a un enorme arreglo floral en el vestíbulo. A menudo hay una orquesta tocando.

Tras el saludo, todos se dirigen a tomar cócteles o a la exposición. Después, a cenar. Para cuando llega el plato principal, la mayoría de los invitados que llegaron tarde ya han conseguido llegar, pero no todos. Algunos incluso esperan hasta el postre.

Por otro lado, de vez en cuando, verás a uno o dos invitados marcharse incluso antes de que empiece la cena. Deben tener una fiesta posterior realmente increíble a la que asistir.