Ignoran destino veleros con ayuda para Cuba

El destino de dos veleros que transportan ayuda para Cuba continuaba incierto este viernes, después que la Guardia Costera de Estados Unidos subrayara que no participará en la búsqueda, pese a su informe previo de que las embarcaciones habían cruzado de manera segura desde México.

La Marina mexicana lanzó el jueves un operativo para dar con el desfile de los dos barcos, que zarparon hace una semana desde la Isla Mujeres (sureste de México) y con los que perdieron contacto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró en la mañana que continuaba la "búsqueda" de los veleros, que hacen parte de la flotilla de un convoy internacional de ayuda a Cuba.

Un buque de la armada de México "tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto", explicó la mandataria izquierdista en una conferencia de prensa en Ciudad de México.

Aproximadamente a esa misma hora, la Guardia Costera de Estados Unidos comunicó a la AFP que "había recibido a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba".

Sin embargo, la Guardia Costera emitió posteriormente otro comunicado "actualizado", en el que dejó claro que no participa en los trabajos de búsqueda, que son liderados por la Armada de México con las autoridades cubanas.

Caída la tarde, las autoridades cubanas y mexicanas no habían confirmado un avistamiento de las embarcaciones, nombradas "Friend Ship" y "Tiger Moth".

"Desde nuestro país hacemos todo lo posible en la búsqueda y salvación de estos hermanos de lucha", escribió en X el presidente cubano Miguel Díaz-Canel, al expresar su "preocupación" por los veleros, que tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina de México.

"Marineros experimentados"

El primer barco de la flotilla humanitaria llegó el martes al puerto de La Habana, con 30 toneladas de ayuda, principalmente alimentos, suministros médicos y paneles solares.

Los primeros cargamentos del convoy internacional "Nuestra América" llegaron la semana pasada en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos. En total, sus organizadores esperan trasladar a la isla unas 50 toneladas de ayuda humanitaria.

Un vocero del convoy dijo antes a la AFP que "los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados".

Los organizadores del convoy declinaron hacer más comentarios este viernes.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero destacó que mantenía comunicación con las agencias de rescate de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Tras cortar en enero el suministro de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de Cuba durante 25 años, la administración Trump lanzó un embargo petrolero de facto que agravó la crisis energética y económica que castigaba a la isla.

La ONU mantiene conversaciones con Washington para permitir la entrada a Cuba de combustible con finos humanitarios.

Desde México llegó este viernes a La Habana el buque Huasteco, de la armada de ese país, con 111 toneladas de alimentos y otras donaciones acopiadas por organizaciones civiles mexicanas, informó la televisión cubana.

Se trata del cuarto cargamento de ayuda humanitaria que envía a la isla desde mediados de febrero el gobierno de Sheinbaum, que ya entregó al país más de 3.000 toneladas de insumos, como leche, productos cárnicos, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

"México y la presidenta de México, no tienen idea de cuántas cubanas y cuántos cubanos quisieran agradecerle personalmente a su presidenta todo lo que ha hecho por Cuba en estos tiempos", dijo Díaz-Canel en una entrevista que concedió el jueves al diario mexicano La Jornada.