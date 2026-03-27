Bolsonaro recibe el alta y llega a su casa de Brasilia para el arresto domiciliario

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha salido este viernes del hospital dos semanas después de tener que ser ingresado por una bronconeumonía bacteriana y ha llegado ya a su casa de Brasilia, donde pasará al menos 90 días bajo arresto domiciliario humanitario para terminar de recuperarse.

Bolsonaro ha salido del Hospital DF de Brasilia, donde ha permanecido diez días en una unidad de cuidados intensivos de los catorce días que ha estado ingresado. A partir de ahora pasará los próximos tres meses en su casa del barrio de Jardim Botânico, una vez el Tribunal Supremo le ha concedido el favor penitenciario.

En diciembre de 2025, Bolsonaro fue trasladado a un área especial de la cárcel de Papuda tras infringir varias veces las medidas cautelares de su arresto domiciliario en el marco de la condena de más de 27 años de prisión en su contra por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022.

La flexibilización de su condena está sujeta a varias medidas cautelares que, en caso de infringir, supondrían su entrada de nuevo en la cárcel. Entre ellas, tiene prohibido utilizar el teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos que le permitan contacto con el exterior de manera directa o por terceras personas.

Bolsonaro no tendrá permitido el acceso a redes sociales, grabar vídeos o audios y difundirlos, y deberá portar en todo momento una tobillera electrónica. El perímetro por el que podrá moverse queda limitado a su domicilio.

Sí podrá recibir visitas de familiares autorizados, entre ellos sus hijos Flávio, Carlos y Renan, y de sus abogados, según días y horas establecidas. Asimismo podrá ser atendido por su equipo médico.

Su esposa, Michelle Bolsonaro, junto su hija Laura y su hijastra Leticia serán las personas que convivan con él en todo momento durante estos 30 días. La ex primera dama ya ha advertido de que habrá "política cero" durante el tratamiento.

"Estoy aquí para cuidar de él. Mi prioridad son mi marido y mis hijas", ha incidido Michelle Bolsonaro, quien ha descrito la mejoría del estado del expresidente como un compendio de "pequeñas victorias", según recoge 'O Globo'.

La ex primera dama ha explicado que cree que la nueva crisis que ha sufrido su marido se produjo porque permaneció acostado en una posición incorrecta después de comer. "No puede tumbarse boca arriba (...) Creo que ese día se relajó demasiado, se tumbó recto y acabó aspirando una gran cantidad de líquido", ha conjeturado.

Asimismo, también ha hecho mención a la lesión que sufre en un hombro, cuyo dolor ha venido enmascarando gracias a la medicación, pero que puede hacerle pasar por quirófano otra vez, tal y como ya dejaron entrever los médicos esta semana.