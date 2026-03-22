¿Por qué Finlandia es el país más feliz del mundo?

Psicológicamente la felicidad es un estado de bienestar emocional que puede experimentar una persona en un momento determinado, por ejemplo, cuando se logran algunas metas y ocurren cosas “buenas”.

Pero, para muchas personas la felicidad es subjetiva, porque lo que hace feliz a Juan no necesariamente hace feliz a Perla. Sin embargo, existen temas comunes que indiscutiblemente hacen que el ser humano se sienta pleno y descansado.

El hecho de no tener que preocuparse por un sistema de salud o educación eficiente y de una población que no sea esclavo de la corrupción, hace que las personas sientan placer en vivir; imagina poder disfrutar de una sociedad apoyada por sus vecinos, libre de tomar sus propias decisiones y con el soporte de todo un país, si, es posible, por eso Finlandia es el país más feliz del mundo.

El Informe Mundial de la Felicidad que se realiza cada año determina el bienestar global con informaciones de 140 países para luego comparar cual de esos cumplen con el mayor porcentaje en temas como: apoyo social, esperanza de vida, percepción de corrupción, libertad para tomar decisiones individuales, y generosidad de la población de todo un país.

Los finlandeses son más felices porque hay un gobierno que funciona bien y el Estado contribuye al bienestar de su población.EXTERNA

La Encyclopedia Britannica afirma que Finlandia desde el 2018 tiene el puesto número uno en este ranking, con una puntuación del 1-10 se posicionó en 2024 con una calificación de 7,741, el más alto de todos los países. El Informe Mundial sobre la felicidad se realiza en colaboración con las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford, luego de la combinación de los factores que aportan al bienestar y satisfacción de las personas.

El factor clave que induce al alto porcentaje que obtiene Finlandia en el informe de la felicidad, es el sistema de apoyo social, a través de este, el gobierno finlandés ofrece prestaciones sociales, que incluyen atención médica, educación y subsidio por desempleo, lo que según el Informe de Mundial de la Felicidad ayuda a reducir el estrés y la ansiedad y permite que las personas se enfoquen en su desarrollo personal y social.

Además, juega un papel importante el entorno limpio en el que viven, los bajos índices de criminalidad y el equilibrio en el que mantienen la vida laboral de la personal. Sin contar la valor que tiene para ellos la salud mental y los paisajes llenos de belleza natural que les ofrece el disfrute de una gran cantidad de actividades al aire libre que les ayuda con su relajación.

Pero, además de ser el país más feliz del mundo, ¿qué otros encantos tiene?

Finlandia está al norte de Europa, comparte frontera con Suecia, Noruega y Rusia, tienen una extensión de 338,462 kilómetros cuadrados, y uno de sus mayores encantos se centran en la cantidad de lagos que posee, de ahí el nombre: “la tierra de los mil lagos”, aunque su seudónimo se queda un poco corto, ya que el país tiene más de 1,800 lagos.

Entre enero y febrero las temperaturas en Finlandia pueden descender de cero hasta -20 grados Celsius, por los que se consideran los meses más fríos de todo el año. Al norte la temperatura puede llegar a -30 grados.

Vivienda en Finlandia.AIRBNB/Europa Press

Mientras que julio se considera el mes más caluroso por sus temperaturas de 32 y hasta 35 grados Celsius.

Las auroras boreales son otras de las bellezas escondidas en Finlandia, este fenómeno llama la atención de distintos turistas de diferentes países, los colores que brinda la naturaleza en este país se vuelve un sueño para quienes lo viven por primera vez.

Los meses recomendados para ver las auroras boreales en Finlandia es desde principios de septiembre hasta finales de marzo.National Geographic

El sol de la medianoche es otro fenómeno del que los finlandeses tienen el privilegio de contemplar, los veranos en Finlandia se vuelven largos por sus atardeceres tardíos, y las medianoche con el sol visible que pueden disfrutar hasta 74 días al año.

Finlandia es uno de los países que más consume café

Taza de café y granos de café sobre fondo gris, Taza de café negro aromáticaGetty Images

El café es el amor de todo finlandés, la pasión que tienen en este país por esa bebida es inigualable, la costumbre: tomar de ocho a nueve tazas de café al día, lo que registra que anualmente una persona toma alrededor de 12 kilogramos de café.

¿Qué debes saber antes de visitar el país de los mil lagos?

Los dominicanos que deseen visitar Finlandia deben poseer una visa Schengen. Ya que no existen vuelos directos desde República Dominicana a Finlandia, para llegar al destino se necesita hacer escala en al menos un país, ya sea París, Londres, Barcelona, Ámsterdam, entre otros.

A la hora de comprar un vuelo con escala, se recomienda verificar si se necesita visa para hacer parada en otro país, aún no sea el destino.

El precio de los vuelos pueden variar dependiendo el día y la temporada, pero un viaje de República Dominicana a Finlandia con escala en París, puede costar poco más de RD$90,000 pesos, solamente el pasaje de ida y vuelta.