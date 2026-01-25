¿Qué hay en Groenlandia, la isla que está bajo la lupa de Donald Trump?

Groenlandia, una isla conocida como la más grande del planeta, que con solo un aproximado de 56,900 habitantes, parece ser más que un tesoro que solo está cubierto de hielo ya que, existe el atractivo para algunos países de poseerla.

La isla que recientemente se ha colocado en el ojo de un gran número de personas en el mundo, tiene varias peculiaridades que la convierten en un lugar raro y único, pero también encantador; más aún para las personas que aman la temperatura baja.

Más que un nombre

Aunque su nombre está muy lejos de su realidad, ya que, Groenlandia es un nombre en inglés que traducido es “tierra verde”. Sus paisajes peculiares y llenos de belleza les dan un toque de naturaleza tal vez extraña, pero llamativa.

Una de las particularidades que más llama la atención de esta isla es la capa de hielo que cubre aproximadamente el 80 % de toda Groenlandia, es la mayor masa de hielo en todo el hemisferio norte, posicionándose como la segunda mayor a nivel mundial, superada únicamente por la que cubre la Antártida.

Según lo documenta la Encyclopedia Britannica, la isla está protegida por las aguas frías, mayormente las de origen ártico, además el 12 por ciento de hielo glaciar del mundo lo posee Groenlandia, porcentaje que si se llega a derretir por completo aumentaría un 7,4 metros de agua al mar.

Asimismo, registra que esta capa de hielo ha existido en la isla continuamente desde hace 18 millones de años, registrando una única pausa cálida hace alrededor de 2.4 millones de años.

El clima en Groenlandia es polar y subártico, es decir, regiones totalmente frías y otras que gozan de al menos un breve descanso de veranos cortos; la diferencia de temperatura se da por el extenso tamaño que tiene el territorio.

En el este de la isla, las temperaturas son muy bajas, debido a la presencia de las masas de hielo, que continuamente se posiciona en esa zona.

Sin embargo, en verano los groenlandeses gozan de 24 horas de luz solar, fenómeno que ellos han bautizado como "el sol de la medianoche".

En los meses más cálido como junio y agosto, se pueden alcanzar temperaturas entre 15-20 grados Celsius en algunas partes del sur.

La Britannica destaca que, solo en el 1% de toda Groenlandia y específicamente en la zona del Sur donde no hay hielo, se puede dar la agricultura; el heno y las hortalizas se encuentran en sus principales cultivos.

En los mares que rodea esta isla habitan fosas, morsas y ballenas; mientras que por las masas de hielo, podrás ver osos polares, lobos, zorros y otros animales.

Qué necesitas para viajar a la isla

Los ciudadanos de países nórdicos como Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia e Islandia, igualmente los ciudadanos estadounidenses y países Schengen pueden viajar a la isla sin visa.

Sin embargo, en el caso de los dominicanos y otros países de Latinoamérica, necesitan un visado danés para poder ingresar.

La solicitud que hagan los dominicanos para obtener este visado debe ser a través de la embajada de Dinamarca.

Desde República Dominicana no existen vuelos directos a Groenlandia, por lo que el turista necesitaría hacer escala en al menos dos países, incluido Dinamarca, y desde Dinamarca tomar un vuelo para la tierra groenlandesa.

Un dato importante: los precios de estos vuelos varían considerablemente dependiendo de la temporada.

A pesar de esto, un vuelo de ida y vuelta para viajar a Nuuk, capital de Groenlandia, se estila por un costo aproximado de RD$176,790, haciendo escala en Copenhague, Dinamarca.

Por otro lado, si estás pensando visitar la isla, por más que ames el frío, recuerda llevar tu abrigo, además de ir preparado por si darás una vuelta en diferentes zonas, las lluvias pueden llegar de repente.

¿Por qué Trump se interesa por esta isla?

En estas últimas semanas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a mostrar su interés por obtener el territorio de Groenlandia.

Desde hace varios años (en su mandato en 2019) Donald Trump ha expresado su deseo incesante de que Groenlandia se convierta en parte de Estados Unidos, sin embargo, en aquellos momentos, los groenlandeses no parecían darle mucha importancia; el plan tomó receso una vez que la propuesta de Trump de comprar Groenlandia cayera con la respuesta: “Groenlandia no está en venta”.

No obstante, la situación cambio hasta hace poco, no porque el objetivo de Trump haya cambiado, más bien porque su estrategia ahora y después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le ha dado seguridad, hasta tal punto de afirmar que va a obtener la isla de cualquier forma.

“Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no, porque si no lo hacemos, Rusia o China se apoderarán de ella, y no vamos a tener a Rusia o China como vecinos”, recitó el mandatario en un discurso el pasado viernes.

Recientemente, el mandatario de Estados Unidos nombró a Jeff Landry, gobernador republicano de Luisiana, como enviado especial para que cumpla con una misión: trabajar para lograr la incorporación de la isla y convertirla en parte del territorio estadounidense.

Pero a todo esto, ¿cuál es el motivo o cuáles son las maravillas que tiene esta isla para que tanto Rusia, China y Estados Unidos estén detrás de ella?

Para Donald Trump obtener Groenlandia va más allá de poder, aunque va incluido en el listado de intereses, a ella se suma la seguridad nacional como él lo menciona, debido a la ubicación en la que se encuentra la isla.

Desde hace aproximadamente 80 años, Washington tiene la Base Espacial Pituffik, justo en el noroeste de la isla, una de las razones por las que Trump entiende que obtener Groenlandia se relaciona con la seguridad de Estados Unidos, es que este territorio se posiciona entre América del Norte y Europa como la ruta más corta para seguir los misiles balísticos enviados desde Rusia a Estados Unidos.

Además, la isla sería una herramienta funcional que va a permitirle a Trump reforzar el control de Estados Unidos sobre todo el territorio occidental.

Por otro lado está la parte económica, que aunque el gobernante aseguró no estar interesado, Groenlandia tiene mucho que ofrecer, desde tierras raras, hierro, uranio y petróleo, sin dejar de lado su riqueza animal y minera.