Dos barcos petroleros con destino a India cruzan el estrecho de Ormuz

Dos buques con pabellón indio que transportaban gas licuado de petróleo han cruzado el estrecho de Ormuz y se dirigen a puertos del oeste de India, anunció este sábado el Ministerio de Transporte Marítimo del país asiático.

"Han cruzado el estrecho de Ormuz esta madrugada sin incidentes y se dirigen a India", declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, en rueda de prensa en Nueva Delhi.

Irán ha bloqueado el tráfico en esta ruta marítima clave desde que, hace dos semanas, comenzó la campaña de bombardeos estadounidense-israelí contra su territorio.