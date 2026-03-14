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Dos barcos petroleros con destino a India cruzan el estrecho de Ormuz

El petrolero Suezmax Shenlong cruza el estrecho de Ormuz desde el puerto saudí de Ras Tanura

El petrolero Suezmax Shenlong cruza el estrecho de Ormuz desde el puerto saudí de Ras TanuraAnadolu via AFP

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Dos buques con pabellón indio que transportaban gas licuado de petróleo han cruzado el estrecho de Ormuz y se dirigen a puertos del oeste de India, anunció este sábado el Ministerio de Transporte Marítimo del país asiático.

"Han cruzado el estrecho de Ormuz esta madrugada sin incidentes y se dirigen a India", declaró Rajesh Kumar Sinha, secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, en rueda de prensa en Nueva Delhi.

Irán ha bloqueado el tráfico en esta ruta marítima clave desde que, hace dos semanas, comenzó la campaña de bombardeos estadounidense-israelí contra su territorio.

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