El Pentágono admite que el estrecho de Ormuz es un "entorno tácticamente complejo"

El estrecho de Ormuz es un "entorno tácticamente complejo", afirmó el viernes el jefe del Estado mayor estadounidense, el general Dan Caine, que reconoció la dificultad de ejecutar los planes para escoltar el tráfico de forma segura a través de esta vía fluvial estratégica.

"Es un entorno tácticamente complejo. Antes, creo, de que queramos hacer pasar cualquier cosa por allí a gran escala, queremos asegurarnos de que hacemos el trabajo de acuerdo con nuestros objetivos militares actuales", dijo Caine en rueda de prensa.

Al ser preguntado sobre si el gobierno de Trump había previsto antes del inicio de las hostilidades que el estrecho plantearía problemas, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que sí, pero no dio detalles.

"En realidad estamos acercándonos, tomando el control y definiendo qué objetivos queremos lograr y cómo queremos lograrlos", afirmó.

El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el día anterior que el ejército estadounidense actualmente "no está listo" para escoltar petroleros a través del estrecho porque todos sus recursos están concentrados en atacar a Irán.

Pero añadió que era "bastante probable" que esas escoltas pudieran ser llevadas a cabo a finales de mes.

A principios de semana, Wright provocó confusión en los mercados al anunciar que buques estadounidenses habían realizado una escolta.

Su publicación en redes sociales fuera eliminada rápidamente y la Casa Blanca negó que tal operación hubiera tenido lugar.