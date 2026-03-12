Restaurantes reducen las porciones, mientras los clientes cuidan sus presupuestos y cinturas

La mayor tendencia en restaurantes nuevos es la de los pequeños.

Menús especiales con porciones pequeñas y menos costosas están apareciendo por todos lados, desde grandes cadenas como Olive Garden y The Cheesecake Factory hasta restaurantes urbanos de moda y comedores de la granja a la mesa.

Los restaurantes esperan que ofrecer porciones más pequeñas, además del menú infantil, satisfaga las necesidades de muchos comensales. Algunos quieren gastar menos al salir. Otros buscan opciones más saludables o intentan bajar de peso. Los consumidores más jóvenes tienden a picar más a lo largo del día y a comer porciones más pequeñas, según Maeve Webster, presidenta de la consultora culinaria Menu Matters.

“Creo que esto está realmente impulsado por cambios en la forma en que las personas piensan sobre su relación con la comida, la forma en que gastan dinero en comida, qué es un buen valor y qué no”, dijo Webster.

Buscando valor

Beth Tipton, copropietaria del restaurante Daniel Girls Farmhouse en Connersville, Indiana, introdujo el otoño pasado un menú de Mini Meals de ocho artículos después de que varios clientes solicitaran porciones más pequeñas. El menú, que incluye platos del día como media rebanada de pastel de carne con judías verdes, puré de papas y salsa por $8, ahora representa alrededor del 20% de los pedidos del restaurante, comentó.

Los adultos mayores representan aproximadamente la mitad de la clientela del restaurante, dijo Tipston, y algunos clientes le comentaron que el menú regular era excesivo para sus presupuestos . Como alguien que se sometió a una cirugía para bajar de peso, también sabía por experiencia que muchos restaurantes no permiten que los adultos pidan de sus menús infantiles.

“Queríamos que estuviera disponible para todos sin la palabra 'menú infantil'”, dijo Tipton. “Con el aumento de los costos a nuestro alrededor, queríamos ayudar en todo lo posible, y esta es una excelente opción”.

Comer fuera y GLP-1

Algunos restaurantes están añadiendo menús para cortejar a los usuarios de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso GLP-1 como Zepbound, Wegovy, Ozempic y Mounjaro.

El otoño pasado, el restaurador Barry Gutin se encontró con dos amigos que le contaron que tomaban GLP-1 y que les costaba encontrar comidas en restaurantes que satisficieran sus necesidades dietéticas y su menor apetito. Los consumidores de GLP-1 tienden a comer menos, por lo que necesitan alimentos de alto valor nutricional , bajos en grasas y ricos en proteínas y fibra.

Gutin, copropietario del restaurante y bar de ron Cuba Libre en Filadelfia, Washington, Atlantic City, Nueva Jersey, y Orlando, Florida, contactó a un médico especialista en pérdida de peso y al director culinario de Cuba Libre, Ángel Roque. Durante el mes siguiente, desarrollaron el menú GLP-Wonderful de la cadena, disponible durante la cena.

El menú incluye cinco opciones clásicas cubanas. Roque comentó que el pollo asado del menú regular de Cuba Libre tiene casi 1000 calorías; en el menú GLP-1, esta cantidad se reduce a 400 calorías, pero es rica en proteínas y fibra. Añadió que también era importante que las comidas GLP-1 fueran sabrosas y coloridas para estimular el apetito.

“Muchas veces, cuando la gente está en ese tipo de regímenes, siente que no puede hacer lo mismo que los demás. Así que queríamos demostrarles que sí, en Cuba Libre, se puede”, dijo Roque.

Gutin afirmó que el menú ha aumentado el volumen de ventas. Calculó que entre 10 y 20 grupos en cada local cada semana tienen al menos una persona que pide el menú GLP-Wonderful.

“La gente dice: ‘Gracias por servirnos’”, dijo Gutin.

Las grandes cadenas se hacen pequeñas

Olive Garden , cuyo menú de siete artículos "Porciones Ligeras" se lanzó a nivel nacional en enero, indicó que los usuarios de GLP-1 eran una opción a considerar. La cadena de restaurantes de estilo italiano también quería atraer a clientes que buscan dietas más saludables o comidas más económicas, según Rick Cardenas, presidente y director ejecutivo de Darden Restaurants, la empresa matriz de Olive Garden.

“Hay un grupo de consumidores que cree en la abundancia, pero la abundancia es diferente para cada persona”, dijo Cárdenas en septiembre durante una conferencia telefónica con inversionistas. “Así que los consumidores pueden elegir. No estamos cambiando todo nuestro menú para reducir la porción”.

La cadena de fusión asiática PF Chang's empezó a ofrecer porciones medianas el otoño pasado. The Cheesecake Factory añadió Bites and Bowls más pequeños y económicos a su menú el verano pasado, mientras que TGI Fridays empezó recientemente a probar un menú "Come como un niño" con porciones más pequeñas.

Un cambio a largo plazo

Las porciones más pequeñas no son un concepto nuevo. Hace veinte años, por ejemplo, los restaurantes de tapas con platos pequeños estaban de moda.

Pero para Webster, el asesor de menús, los platos reducidos que aparecen ahora parecen un cambio a largo plazo. Para empezar, la tendencia no está ligada a ninguna cocina en particular. Webster también cree que los consumidores están pensando más que antes en el desperdicio de alimentos , y las porciones más pequeñas pueden aliviar algunas de sus preocupaciones.

“Creo que es una necesidad fundamental de los consumidores, una demanda que lleva mucho tiempo latente debido a la enorme afluencia de clientes en restaurantes, sobre todo en las cadenas,”, dijo. “Claro, suena genial llevarse las sobras a casa, pero nunca saben tan bien”.

Durante una reciente visita a Shelburne, Vermont, desde su casa en Carolina del Norte, Jack Pless se alegró de ver el menú de Teeny Tuesday en el restaurante Barkeaters, especializado en comida local. Pless, de unos 60 años y dueño de un restaurante, comentó que ya no come tanto como antes.

“Muchas veces vamos a restaurantes, especialmente mi esposa o yo, y llevamos a casa una caja que se queda en el refrigerador durante dos o tres días y comienza a crecernos barba”, dijo.

Julie Finestone, copropietaria de Barkeaters, comentó que introdujo el menú Teeny Tuesday el mes pasado para atraer más clientes entre semana durante el invierno. Le preocupaba el costo de ofrecer opciones de comida más económicas, como las minihamburguesas Reuben de $12, pero afirmó que la decisión le ha generado más clientes de los que esperaba.

Finestone dijo que está bastante segura de que Teeny Tuesday se convertirá en un evento fijo durante todo el año.

“Para algunas personas, es cuestión de dieta. Otras tienen menos apetito. A otras no les gusta darse un gusto a mitad de semana”, dijo Finestone. “Creo que simplemente les llegó”.