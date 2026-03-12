Iraníes atacan barcos y el aeropuerto de Dubái

Irán atacó barcos comerciales y el Aeropuerto Internacional de Dubái el miércoles, intensificando una campaña para cerrar el golfo Pérsico, a medida que aumentan las preocupaciones energéticas a nivel mundial, y mientras Estados Unidos e Israel continúan con su ofensiva sobre la República Islámica.

La respuesta de Irán al bombardeo sorpresa israelí y estadounidense de hace 12 días ha trastocado las rutas comerciales, ha estrangulado los suministros de combustible y fertilizante que salen del golfo Pérsico, y ha amenazado el tráfico aéreo a través de una de las regiones más transitadas del mundo. Ambos bandos se han atrincherado, con la esperanza de resistir más que el otro.

Según una evaluación de la inteligencia israelí, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue herido al inicio de la guerra, el día en que su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque aéreo israelí.

Un funcionario de inteligencia israelí y un reservista con conocimiento de la evaluación hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a declarar sobre el asunto ante los medios. No dieron detalles sobre la naturaleza de las heridas.

Jamenei hijo, de 56 años, cuya esposa también murió en el ataque israelí, no ha sido visto desde que se convirtió en líder supremo el lunes. Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, escribió en redes sociales que había escuchado que Mojtaba Jamenei estaba herido, pero que amigos dijeron que “está sano y no hay problema”.

Nuevos ataques en Teherán y en todo el golfo Pérsico

En Teherán, a última hora del miércoles, testigos dijeron haber escuchado fuertes ataques, explosiones y fuego intenso de baterías antiaéreas. También pudieron oír el zumbido de drones sobre la zona. Una persona que conducía hacia Teherán describió cielos nublados mientras el humo de las explosiones de bombas y misiles se mezclaba en el aire con un olor a pólvora quemada y gasolina. Las personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las repercusiones en todo Oriente Medio se han ampliado mientras Israel ataca lo que, según dice, son objetivos vinculados con combatientes de Hezbollah en Líbano. La agencia para los refugiados de Naciones Unidas dijo que al menos 759.000 personas han sido desplazadas internamente en el país, mientras que más de 92.000 han cruzado hacia la vecina Siria.

Por otro lado, dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, sede de la aerolínea de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, informó la Oficina de Medios de Dubái.

Organismo de la ONU exige el fin de los ataques iraníes contra vecinos

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución que exige un alto a los “atroces ataques” de Irán contra sus vecinos del golfo Pérsico.

“La comunidad internacional está resuelta a rechazar estos ataques iraníes contra países soberanos que están amenazando la estabilidad de los pueblos, especialmente en una región de importancia estratégica para la economía global, la energía, la seguridad y la seguridad del comercio global”, dijo el embajador de Bahréin ante la ONU, Janal Alrowaiei.

La votación 13-0 en el órgano más poderoso de la ONU refleja la posición aislada de Irán mientras ha respondido agresivamente a los ataques israelíes y estadounidenses. China y Rusia —dos aliados de Irán— se abstuvieron en la votación.

Sus embajadores calificaron la propuesta de “extremadamente desequilibrada” por no mencionar los ataques contra Teherán que dieron inicio a la guerra. El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, aseguró que la iniciativa podría dejar la impresión de que Irán, “por su propia voluntad y por malicia, llevó a cabo un ataque no provocado contra los Estados árabes”.

Irán prácticamente ha frenado el tráfico de mercancías a través del estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte de todo el petróleo comercializado. También ha atacado yacimientos petrolíferos y refinerías en naciones árabes, con el objetivo de generar suficientes daños económicos a nivel global como para presionar a Estados Unidos e Israel a poner fin a sus ataques.

Desde que comenzó la guerra, se han confirmado al menos 12 incidentes relacionados con embarcaciones en y alrededor del estrecho de Ormuz, según dos servicio globales de rastreo. La Organización Marítima Internacional dice que al menos siete marineros han muerto.

Un proyectil impactó un buque de carga tailandés frente a la costa de Omán en el estrecho de Ormuz, el cual se incendió posteriormente. Las autoridades buscan a tres tripulantes desaparecidos del Mayuree Naree después de que 20 de ellos fueron rescatados por la Marina omaní, indicó el Departamento Marítimo de Tailandia .

Irán parece seguir exportando petróleo a través del estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha prometido mantener abierto el estrecho y ha efectuado intensos ataques contra la marina iraní y la ciudad portuaria de Bandar Abbas. El ejército estadounidense informó el martes que había destruido 16 buques iraníes que se emplean en la colocación de minas cerca del estrecho.

Algunos buques petroleros, presuntamente vinculados a Irán, continúan atravesando el estrecho sin activar sus dispositivos de posicionamiento. Los buques que transportan crudo iraní sancionado suelen apagar sus rastreadores.

La firma de seguimiento de materias primas Kpler señaló que Irán ha reiniciado las exportaciones de crudo a través de su terminal petrolera de Jask, en el golfo de Omán. Un buque petrolero cargó aproximadamente 2 millones de barriles en dicha terminal el 7 de marzo, apuntó.

AIE liberará petróleo de reservas

Los precios del petróleo se mantuvieron muy por debajo de los máximos alcanzados el lunes, pero el precio del crudo Brent, el referente internacional, continuaba siendo el miércoles alrededor de un 20% más alto que cuando comenzó la guerra. Los consumidores de todo el mundo ya notaban el efecto en las gasolineras.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el miércoles liberar el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia en su historia, en un intento por contrarrestar el impacto de la guerra en los mercados energéticos.

La organización, con sede en París, dijo que pondrá a disposición 400 millones de barriles de petróleo de las reservas de emergencia de sus países miembros, más del doble de la cantidad que liberaron hace cuatro años en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La cantidad podría reemplazar por unas tres semanas los suministros que se encuentran actualmente fuera del mercado, señaló Bruce Bullock, director del Maguire Energy Institute de la Universidad Metodista del Sur.

Israel lanza nuevos ataques contra Líbano

Explosiones simultáneas estremecieron el miércoles los suburbios del sur de Beirut, provocando grandes incendios y columnas de humo.

El ejército israelí dijo que la ofensiva fue en respuesta a las decenas de cohetes de Hezbollah contra el norte de Israel. Un cohete impactó una vivienda cerca de la ciudad israelí de Karmiel, hiriendo levemente a dos personas, según los servicios de rescate israelíes.

Al menos 634 personas han muerto en Líbano desde el inicio de la ronda más reciente de combates, informó el miércoles el Ministerio de Salud de Líbano.

Las autoridades iraníes afirman que más de 1.300 personas han muerto en el país, e Israel ha reportado 12 fallecidos. Estados Unidos ha perdido a siete soldados, mientras que otros ocho sufrieron heridas graves.

Irán amenaza con atacar bancos y boicotear el Mundial de fútbol

El mando militar conjunto de Irán anunció que comenzará a atacar bancos e instituciones financieras en Oriente Medio. Esta amenaza pondría en riesgo especialmente a Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, sede de muchas instituciones financieras internacionales, así como a Arabia Saudí y al reino insular de Bahrein.

La amenaza se produjo después de que una oficina en Teherán del Bank Sepah, la institución financiera estatal sancionada por Estados Unidos por financiar a sus fuerzas armadas, fuera atacada el miércoles, matando a varios trabajadores, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal IRNA.

En otros hechos, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, dijo a la televisión estatal iraní que el equipo de futbol del país no puede participar en el próximo Mundial que se realizará en América del Norte en junio debido a los “actos malvados” de Estados Unidos. Señaló que los jugadores iraníes no estarían seguros en Estados Unidos.