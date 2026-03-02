Zelenski ve la guerra en Irán como una "buena señal"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha valorado este lunes la nueva situación en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán del fin de semana como "una buena señal" para que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "vea cómo termina una dictadura".

En clave ucraniana, para Zelenski Rusia ha evidenciado una vez más su debilidad como aliado, tal y como demostrara, ha remarcado, durante los acontecimientos que desencadenaron la caída de Bashar al Assad en Siria. "No valen nada como aliados (...) Ya no tienen fuerza", ha valorado en declaraciones a la prensa.

"Lo que está sucediendo en Irán, creo, es una buena señal para que Putin vea cómo termina una dictadura", ha manifestado Zelenski, recogen agencias ucranianas.

Por otro lado, Zelenski ha destacado que a pesar de lo que está sucediendo en Oriente Próximo, no les ha llegado información alguna de que la ronda de conversaciones prevista para esta semana en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, vaya a cancelarse, aunque no descarta finalmente tal extremo.

"Nadie la ha cancelado. La reunión debe celebrarse; es importante para nosotros", prevista entre el 5 y el 8 de marzo, ha dicho. No obstante, ha señalado que en caso de que surjan dificultades en Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Turquía pueden ser sede de estas negociaciones, como han demostrado anteriormente.

"Ya han funcionado como sedes y nos han permitido reunirnos. Sin duda, apoyaremos cualquiera de estas tres sedes. Estamos esperando la respuesta de nuestros socios", ha contado el mandatario ucraniano.

Por otra parte, ha reconocido que existe cierta preocupación que esta nueva fase del conflicto en Oriente Próximo pueda afectar de alguna manera la ayuda que Ucrania viene recibiendo de sus socios y da por hecho que la entrega de defensas aéreas pueda verse mermada a medida que avance la guerra en esa parte del mundo.

A pesar de todo, Zelenski ha afirmado que la iniciativa PURL, el programa de ayuda militar que financia Europa con la compra de material bélico y armamento estadounidense para entregárselo a Ucrania, se mantendrá como hasta ahora.

"Este asunto nos preocupa, por eso estamos en contacto con nuestros socios", ha dicho Zelenski, quien ha señalado que "todos comprenden" que la vida de los ucranianos dependen de ello.

"El programa PURL está funcionando (...) y hasta ahora todo marcha según lo previsto", ha destacado.

El último encuentro entre Moscú y Kiev para negociar el fin de la guerra tuvo lugar la semana pasada en la ciudad suiza de Ginebra, de la que, según reveló Zelenski, las partes salieron con un principio de acuerdo en temas humanitarios, como el intercambio de prisioneros, pero también militares.

El propio Zelenski reconoció, no obstante, que las principales cuestiones que separan a las partes, administración de los territorios ocupados por Rusia, o la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, siguen sin solventarse.