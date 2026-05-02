Los Lakers, de tener un panorama sombrío a avanzar a la segunda ronda de los playoffs

Cuando los máximos anotadores Luka Doncic y Austin Reaves se lesionaron en un partido el 2 de abril, el entrenador JJ Redick admitió que el panorama se veía sombrío para Los Angeles Lakers.

Pero en lugar de compadecerse de sí mismos, los Lakers se unieron para superar la adversidad y vencieron a los Houston Rockets en seis partidos para avanzar y enfrentarse al Oklahoma City, primer cabeza de serie, en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Los Ángeles ha avanzado a la segunda ronda por primera vez desde 2023, cuando perdió contra Denver en la final de la Conferencia Oeste.

LeBron James anotó 28 puntos en el sexto partido el viernes por la noche y los Lakers utilizaron una defensa tenaz para limitar a los Rockets a su menor cantidad de puntos de la temporada en la victoria por 98-78 .

“Eso demuestra su grandeza”, dijo Redick. “Para mí, ha tenido la mejor carrera de cualquier jugador de la NBA. Pueden discutir todo lo que quieran, y la verdad es que no me interesa especular sobre quién es el mejor de todos los tiempos, pero él es uno de los mejores, si no el mejor de todos los tiempos”.

“Y que lo vuelva a hacer y que vuelva a contestar el timbre, es realmente... resulta desconcertante en cierto modo”, continuó Redick.

Los Ángeles se adelantó rápidamente 3-0 en la serie antes de perder dos partidos y forzar el sexto encuentro en Houston contra un equipo de los Rockets que no contó con Kevin Durant en cinco de los seis partidos.

Los Lakers jugaron toda la serie sin Doncic, pero Reaves regresó para los dos últimos partidos y les ayudó a avanzar.

Existía la posibilidad de que su serie contra los Thunder comenzara el domingo. Pero el primer partido se pospuso hasta el martes por la noche, cuando los Raptors vencieron a los Cavaliers 112-110 en la prórroga gracias a un triple de RJ Barrett en los últimos segundos, forzando así el séptimo partido.

“Gracias a Toronto”, dijo James. “Gracias, RJ Barrett. Lo aprecio. No había visto un tiro así en Toronto desde Kawhi (Leonard)”.

James, de 41 años, estaba encantado de tener un par de días extra para descansar y recuperarse después de promediar 38,5 minutos por partido con su equipo, plagado de lesiones, en esta serie.

“¡Claro que sí!”, dijo. “Ya puedo ir al campo de golf. En eso estoy pensando”.

Dijo que comenzaría a prepararse para el partido contra los Thunder el domingo.

“Es el campeón defensor”, dijo. “Así que es una tarea difícil”.

Y los Thunder estarán bien descansados después de haber barrido a Phoenix el lunes por la noche.

Redick reconoció el liderazgo no solo de James, sino también de su compañero veterano Marcus Smart, por ayudar a estabilizar a su equipo tras las lesiones de Doncic y Reaves, quienes juntos promediaron más de 56 puntos en la temporada regular.

“Que nos dieran por perdidos hace unas semanas y ganar una serie de playoffs es algo muy importante”, dijo Redick. “Y demuestra el carácter de nuestro equipo y de sus líderes, que no se rindieron”.

Smart, que está en su primera temporada con los Lakers, está muy orgulloso de que el equipo haya superado las lesiones para ganar esta serie. Y cree que esa unidad les ayudará a lo largo de su camino hacia los playoffs.

“Significa muchísimo”, dijo. “Demuestra nuestra resiliencia y nuestra convicción de que siempre tenemos a alguien listo para entrar en acción… y demuestra que, por muy mermados que estemos, siempre saldremos a competir y a darlo todo”.