Descontinúan alerta amarilla en el país

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) emitió este sábado su boletín de alerta meteorológica, colocando en alerta verde a seis provincias.

Asimismo, indicó que las localidades alertadas son Monte Cristi, Santiago Rodríguez, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez y Monte Plata.

Esto se debe a que ebido a que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), afirmaron que un sistema de alta presión al norte del país estará determinando las condiciones del tiempo sobre nuestro territorio, limitando el contenido de humedad.

Además, recomendaron a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

¿QUÉ SIGNIFICA LA ALERTA VERDE?

De acuerdo con el COE, la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.