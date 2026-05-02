El rapero MC Ceja es arrestado en Orlando

El rapero y compositor puertorriqueño Alberto Mendoza Nieves, conocido como MC Ceja, fue arrestado por presunto robo y agresión en Orlando, Florida.

Contra Mendoza Nieves se radicaron cargos por robo en una estructura con agresión y violencia, y otro cargo por agresión. Hasta el momento no han trascendido detalles sobre el incidente que llevó a su arresto, indica el periodista Francisco Quiñones, de Primera Hora.

Al cantante se le fijó una fianza de $1,500. por el cargo de agresión.

Según el portal La Prensa, ambos casos aparecen como "presentenced", es decir, que ya pasaron por el proceso inicial en el sistema judicial.

La empresa Glad Empire compartió un mensaje en sus redes sociales tras el arresto de su propietario: "Ante tanto ruido, Dios renueva tus fuerzas. Cabeza en alto... que lo que la gente no entiende Dios lo usa para bien".