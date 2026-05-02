Avioneta vuela sobre el Fenway Park con letrero que pide cancelación de ejecutivo y venta del club

Una avioneta que remolcaba una pancarta que imploraba a los dueños de los Red Sox que vendieran el equipo sobrevoló Fenway Park el viernes mientras Boston y los Houston Astros practicaban bateo.

El avión remolcaba una pancarta con grandes letras rojas que decían: “¡DESPIDAN A CRAIG! ¡VENDAN EL EQUIPO!”

La pancarta iba dirigida a Craig Breslow, director de operaciones de béisbol de Boston, y a John Henry, propietario principal de los Red Sox.

Boston llega al partido del viernes contra los Astros en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, con un récord de 12 victorias y 19 derrotas.

Breslow despidió al mánager Alex Cora el 25 de abril tras una victoria a domicilio por 17-1 sobre los Baltimore Orioles.

La avioneta sobrevoló el estadio durante más de una hora. Se pudo ver a los aficionados que se encontraban fuera del estadio mirando hacia arriba e intentando leer la pancarta.

Con el pésimo comienzo de temporada de los Red Sox, se han escuchado cánticos de "¡Vendan el equipo!" en Fenway Park. La semana pasada, esos cánticos se intensificaron después de que los Red Sox fueran barridos en casa por sus eternos rivales, los Yankees de Nueva York.

Cora, de 50 años, fue el mánager del último equipo de los Medias Rojas de Boston en llegar a la Serie Mundial en 2018, equipo que ganó un récord del club con 108 partidos de temporada regular. Además, Cora formó parte del equipo que ganó la Serie Mundial en 2007. Cora tuvo un récord de 620 victorias y 541 derrotas como mánager de los Medias Rojas, y fue el primer mánager despedido esta temporada.

Henry también es propietario del equipo de fútbol de Liverpool. La semana pasada, los aficionados protestaron contra el aumento del precio de las entradas.