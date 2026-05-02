Las recomendaciones de Aerodom para pasajeros de Spirit tras el cierre de la aerolínea

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó mediante redes sociales que la aerolínea norteamericana Spirit Airlines detuvo todas sus operaciones a partir del 2 de mayo de 2026, por lo que el servicio al cliente no estará habilitado ni la posibilidad de recibir asistencia por medio de sus canales.

Aerodom recomendó a los pasajeros que tuvieran vuelos programados con la aerolínea a que gestionen viajes alternos con otras aerolíneas que tramiten otros con dirección a sus destinos.

También les recordó a los usuarios que cada aerolínea cuenta con políticas distintas así como precios a tomar en cuenta a hora de cambiar a ellas.

Además suministraron los números de contacto de otras aerolíneas con las que los pasajeros afectados pueden contactar:

• American Airlines: (+1) 809-433-7300

• Frontier Airlines: (+1) 801-401-9000

• United Airlines: (+1) 800-864-8331

• Delta Airlines: (+1) 800-221-1212

• JetBlue Airways: (+1) 800-538-2583

El grupo de aerolíneas exhorta a los pasajeros a realizar el cambio lo antes posible, ya que las aerolíneas pueden brindar una variedad de opciones, en las que la compra de un nuevo boleto o tarifas ajustadas.

Sobre el cierre de la aerolínea

La aerolínea estadounidense de costo accesible Spirit Airlines anunció que se estaban preparando para su clausura luego de que un acuerdo gubernamental de 500 millones de dólares fracasara de acuerdo con The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con las fuentes que citó el diario financiero, la empresa se está quedando sin efectivo sin poder recabar con el respaldo unánime indispensable de los bonos y la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como una forma de asegurar la inyección que la habría mantenido a flote.

Según conversaciones directas que Spirit había mantenido con el Gobierno estadounidense para estructurar un acuerdo que le proporcionaría liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 % en la empresa.