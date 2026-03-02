Drones que se dirigían a una base británica en Chipre fueron neutralizados

Dos drones de origen desconocido que se dirigían hacia la base militar británica de Akrotiri, en la isla de Chipre, han sido neutralizados, según informó el Gobierno chipriota.

"Dos vehículos aéreos no tripulados que se dirigían hacia la base británicas en Akrotiri fueron interceptados a tiempo", anunció en la red social X el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis.

Poco antes de ese anuncio, esa base, una de las dos que tiene el Reino Unido en la isla, había hecho sonar las alarmas, y aviones militares despegaron.

Esa base fue atacada la pasada noche por un dron Shahed, de producción iraní, sin que las autoridades hayan informado aún del punto de origen del aparato.

El aeropuerto internacional de Pafos, en la costa occidental de Chipre y a unos 60 kilómetros de la base, ha reanudado su actividad tras haber sido evacuado después de recibir informaciones de la presencia de una aeronave no tripulada.

La evacuación fue ordenada por el Gobierno de Chipre ante la sospecha de que un dron se dirigía hacia las instalaciones, según informa la agencia chipriota de noticias CNA.

La frontera más occidental de Irán está a más de 1.400 kilómetros de la isla mediterránea, mientras que la costa de Líbano, donde opera el grupo chiíta Hizbulá, aliado de Irán y considerado terrorista por la Unión Europea, está a 300 kilómetros de la base atacada.