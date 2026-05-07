Conforto e Imanaga conducen Cubs a una victoria 8-3 sobre Cincinnati

Michael Conforto bateó de 3-3 con un jonrón y dos carreras impulsadas, Shota Imanaga lanzó seis entradas permitiendo solo una carrera y los Cachorros de Chicago extendieron su racha ganadora a nueve juegos con una victoria de 8-3 sobre los Rojos de Cincinnati el jueves.

Los Cubs completaron una barrida de cuatro juegos sobre los Reds y ganaron su 15.º juego consecutivo en Wrigley Field, logrando así su racha de victorias en casa más larga desde 1935.

Los Cubs (26-12) tomaron el control al anotar siete carreras en la cuarta entrada. El abridor de los Reds, Rhett Lowder, abandonó el partido en esa entrada debido a una molestia en el hombro derecho, según informó el equipo. Los Reds (20-18) sufrieron su séptima derrota consecutiva.

Imanaga (4-2), quien lanzó siete entradas sin permitir carreras en su apertura anterior, extendió esa racha a 12 entradas antes de que Sal Stewart conectara un jonrón solitario en la sexta. El zurdo de 32 años permitió cuatro hits y tres bases por bolas, ponchando a 10 bateadores para su quinto juego con doble dígito en ponches de su carrera.

Lowder (3-3) otorgó bases por bolas a los dos primeros bateadores de la cuarta entrada antes de abandonar el juego con una cuenta de 1-0 ante Michael Busch. El relevista Connor Phillips permitió que anotaran los dos corredores heredados, y los Cubs anotaron siete carreras en la entrada con mayor anotación de la temporada.

Conforto, quien entró al equipo para darle un día libre a Seiya Suzuki en el jardín derecho, conectó su segundo jonrón de la temporada contra Lowder en la parte baja de la segunda entrada. Además, se estrelló contra la pared para realizar una atrapada que puso fin a la entrada en la quinta, con dos corredores en base.

Ian Happ recibió base por bolas en la parte baja de la cuarta entrada, extendiendo así su racha de juegos embasándose a 28, la segunda racha activa más larga en la MLB.

El jueves por la mañana, los Cubs ascendieron al relevista Gavin Hollowell de la filial Triple-A de Iowa y designaron a Corbin Martin para asignación. Hollowell permitió un jonrón solitario a Blake Dunn en la octava entrada y un doble productor a JJ Bleday en la novena, antes de que Daniel Palencia entrara para conseguir el último out y su segundo salvamento.