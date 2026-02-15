Cuatro meses después del robo de joyas, el museo Louvre es víctima de una estafa de USD$11 millones

Dos agentes del museo, guías turísticos, el cabecilla sospechoso de haber organizado la red: nueve personas quedaron detenidas esta semana por una estafa con las entradas del Louvre por un monto que supera los 10 millones de euros, según la fiscalía. El Palacio de Versalles también fue blanco de la estafa, aunque la fiscalía estima que en menor medida.

El Louvre, el museo más visitado del mundo, está en el ojo del huracán desde un espectacular robo de joyas de la Corona valoradas en más de 100 millones de dólares en octubre. Un mes más tarde, el establecimiento tuvo que cerrar una galería debido al deterioro del edificio.

La operación fue desplegada tras "una alerta del museo del Louvre", dijo una portavoz del establecimiento. "A partir de los elementos de los que el museo dispone, sospechamos de la existencia de una red que organiza un fraude a gran escala", añadió.

Según la fiscalía varios guías, algunos de ellos chinos, "reutilizaban varias veces los boletos para personas diferentes".

Desde mediados de diciembre, el personal del museo convocó múltiples huelgas para exigir mejoras en las condiciones laborales en la pinacoteca, que recibió nueve millones de visitantes el año pasado.

En esta fase de la investigación, la justicia ha incautado más de 957 000 euros en efectivo, así como 486 000 euros en diferentes cuentas bancarias.

Los acusados son sospechosos de haber invertido parte del producto de su estafa “en inmuebles, tanto en Francia como en Dubái”, según detalla la fiscalía de París.

Las detenciones, reveladas por el diario Le Parisien, se produjeron en el marco de una comisión rogatoria y una investigación judicial iniciada por dos jueces de instrucción del tribunal judicial de París.

Vínculo con la inmigración clandestina

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el Louvre en diciembre de 2024, en la que se informaba a la subdirección de lucha contra la inmigración irregular sobre una pareja de guías chinos del museo.

Estos introducían a grupos de turistas chinos estafando con los boletos, “ya que los guías reutilizaban varias veces las mismas entradas para personas diferentes”.

Posteriormente, otros guías fueron sospechados de llevar a cabo “las mismas prácticas”, señala la fiscalía.

Un dispositivo de “vigilancia” y “escuchas” confirmó las sospechas del museo, en particular sobre la reutilización de entradas en varias ocasiones.

Las investigaciones también llevaron a “sospechar de cómplices dentro del Louvre”, a quienes “los guías podían entregar dinero en efectivo a cambio de no realizar los controles”, explica la fiscalía de París.

Esta última abrió una investigación judicial el 2 de junio de 2025 por “estafa en banda organizada”, “blanqueo en banda organizada”, “corrupción pública activa y pasiva”, “ayuda a la entrada y estancia irregular en banda organizada” y “uso de documentos administrativos falsos”.

Esta red podía hacer entrar hasta 20 grupos al día desde hacía unos diez años.

Este caso se suma a una larga lista de escándalos que han afectado recientemente al Louvre. Además del robo —el botín aún no ha sido recuperado—, el museo también tuvo que cerrar una de sus galerías en noviembre debido a daños y, desde mediados de diciembre, se enfrenta a un movimiento social de su personal, que denuncia sus condiciones laborales. Además, se supo este viernes que una fuga de agua en el museo dañó un techo pintado del siglo XIX durante la noche del jueves al viernes, lo que lo obligó a cerrar varias salas.