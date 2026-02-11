Policía identifica a la sospechosa de tiroteo en una escuela de Canadá como una joven de 18 años

La policía identificó el miércoles a la sospechosa en un tiroteo en una escuela de Canadá como una joven de 18 años que había recibido la visita de las autoridades en otras ocasiones por motivos de salud mental.

Las autoridades compartieron el nombre de Jesse Van Rootselaar en una conferencia de prensa un día después de que siete personas fueron asesinadas en una escuela ubicada en una zona remota de Columbia Británica y otras dos murieron en una vivienda cercana en una de las peores masacres en la historia del país.

El comisionado adjunto de la Real Policía Montada de Canadá, Dwayne McDonald, dijo que Van Rootselaar, quien fue encontrada sin vida, tenía un historial de contacto con la policía por cuestiones de salud mental, y que la madre y el hermanastro de la sospechosa también fallecieron.