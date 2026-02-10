Zelenski justifica uso de casco con fotos de atletas de Ucrania muertos en guerra contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, defendió en la noche del lunes el uso por parte del abanderado de su país, Vladyslav Heraskevych, de un casco con fotos de los atletas muertos por Rusia.

Vladyslav participó el lunes en una sesión de entrenamiento de skeleton en Cortina d'Ampezzo, en los Juegos Olímpicos de Invierno, con un casco gris con imágenes serigrafiadas de varios de sus compatriotas caídos en la guerra, antes de que se le prohibiera usarlo.

"Esta decisión me rompe el corazón. Siento que el Comité Olímpico Internacional (COI) está traicionando a los deportistas que formaron parte del movimiento olímpico al no permitirles ser homenajeados donde nunca más podrán competir", escribió en Instagram.

Zelenski elogió la iniciativa de Heraskevych.

"Su casco lleva los retratos de nuestros atletas caídos a manos de Rusia. El patinador artístico Dmytro Sharpar, caído en combate cerca de Bajmut; Yevhen Malyshev, biatleta de 19 años, caído a manos de los ocupantes cerca de Járkov; y otros atletas ucranianos cuyas vidas fueron arrebatadas por la guerra librada por Rusia", enfatizó en Telegram.

El COI no se ha pronunciado sobre este incidente por el momento, pero la Carta Olímpica generalmente prohíbe las manifestaciones consideradas "políticas".

Según el presidente ucraniano, Heraskevych "le recordó al mundo el precio de nuestra lucha. Esta verdad no puede considerarse vergonzosa, inapropiada ni etiquetarse como una 'manifestación política en un evento deportivo'".

Citando precedentes "en los que el COI ha autorizado tales homenajes", Heraskevych anunció que apelará. "Estamos preparando una apelación formal ante el COI y lucharemos para poder competir con este casco", afirmó.

En una entrevista con la AFP justo antes del inicio de estos Juegos, Heraskevych calificó de "gran honor" y "gran responsabilidad" ser uno de los abanderados de su país en la apertura.

La nutrida presencia del país en Milán-Cortina es para él "un símbolo muy fuerte para Ucrania".

"Seguimos siendo fuertes y seguimos aquí, entre las mejores naciones, a pesar de la guerra en nuestro país", se enorgulleció.

La prueba de skeleton masculina empieza este jueves.

La delegación ucraniana a los Juegos de Milán-Cortina está compuesta por 46 atletas.

Trece atletas rusos compiten bajo bandera neutral, una sanción impuesta por el COI tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia pocas semanas después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.