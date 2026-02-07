Rusia lanzó "ataque masivo" contra la red eléctrica de Ucrania

Un "ataque masivo" de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética de Ucrania provocó cortes de luz en todo el país, informó este sábado el operador estatal de la red eléctrica.

Moscú ha continuado con su invasión de Ucrania en los últimos días a pesar de que ambos países mantienen conversaciones auspiciadas por Estados Unidos para poner fin a una guerra que está por cumplir cuatro años.

Funcionarios ucranianos han acusado a Rusia de atacar deliberadamente la infraestructura energética, provocando cortes que han dejado a cientos de miles de personas sin luz ni calefacción en estos días en que atraviesan el invierno con temperaturas muy por debajo de cero.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana", afirmó este sábado el operador Ukrenergo en un comunicado publicado en la plataforma de mensajería Telegram.

"Debido a los daños causados por el enemigo, se han aplicado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", aseguró.

La entidad explicó que, "actualmente, el ataque aún continúa" y que los trabajos de restauración (del servicio) comenzarán en cuanto la situación de seguridad lo permita".

El ejército polaco anunció también que desplegó aviones para proteger su espacio aéreo, como suele ocurrir en caso de bombardeos rusos contra el oeste de Ucrania.

Desde enero Kiev y Moscú han mantenido dos rondas de negociaciones con la mediación de Estados Unidos en Abu Dabi.

Ambos países han acordado un importante intercambio de prisioneros, pero no han logrado avances sobre el asunto del territorio, un punto clave de fricción en las negociaciones.

El viernes, Moscú acusó a Ucrania de haber orquestado el tiroteo de un alto general de inteligencia militar en la capital rusa, que lo dejó herido. Kiev no se ha pronunciado sobre este hecho.