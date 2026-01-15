Trump impone un arancel del 25 % a las importaciones de algunos chips para IA

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado una orden para imponer a partir de este jueves una arancel adicional del 25% a las importaciones de ciertos microprocesadores avanzados y algunos productos derivados cuando no contribuyan al desarrollo de la cadena de suministro tecnológica de Estados Unidos ni al fortalecimiento de la capacidad de fabricación nacional.

"He determinado que es necesario y apropiado imponer un arancel 'ad valorem' inmediato del 25% a la importación de ciertos chips informáticos avanzados", señala Trump en la orden, donde también precisa que dicho gravamen no se aplicará a las importaciones de estos componentes para su uso en I+D o centros de datos de los Estados Unidos, ni tampoco en caso de reparaciones o reemplazos realizados en el país, así como en el caso de 'startups' estadounidenses o para otros usos que el secretario de Comercio, Howard Lutnick, determine que puedan impulsar el fortalecimiento de la cadena de suministro de tecnología de los Estados Unidos.

En este sentido, Trump recuerda que, si bien Estados Unidos consume aproximadamente una cuarta parte de los semiconductores del mundo, en la actualidad solamente fabrica aproximadamente el 10% de los chips que necesita, lo que lo hace muy dependiente de las cadenas de suministro extranjeras. "Esta dependencia de las cadenas de suministro extranjeras representa un importante riesgo económico y para la seguridad nacional", advierte.

De este modo, el inquilino de la Casa Blanca ha dado instrucciones al secretario de Comercio y al Representante Comercial de los Estados Unidos para que negocien conjuntamente acuerdos o continúen las negociaciones actuales, para abordar la amenaza para la seguridad nacional relacionada con las importaciones de semiconductores con cualquier jurisdicción extranjera que consideren apropiada.

Asimismo, apunta que, en una segunda fase, una vez concluidas las negociaciones comerciales, el secretario de Comercio recomendó la aplicación de aranceles más amplios sobre los semiconductores, con una tasa arancelaria significativa, con el acompañamiento de un programa de compensación arancelaria para que las empresas que inviertan en la producción de semiconductores en Estados Unidos y en ciertas partes de la cadena de suministro de semiconductores del país obtengan un trato preferencial.

La medida promulgada establece así un marco para que Estados Unidos pueda gravar las importaciones de chips avanzados por parte de multinacionales estadounidense que trabajan con contratistas de países como Taiwán y que posteriormente reexportan los componentes tecnológicos hacia otros mercados, como China.