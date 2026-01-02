Suiza activa Mecanismo de Protección Civil de la UE tras incendio durante celebración de Año Nuevo

Las autoridades suizas han activado este jueves el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea tras el incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana durante la celebración de Nochevieja, que se ha saldado con alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos.

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, que ha anunciado la decisión de Suiza a través de su perfil en la red social X, ha asegurado que Bruselas se encuentra en contacto con las autoridades helvéticas para brindar asistencia médica a las víctimas. También ha trasladado su pésame a los afectados, familiares y rescatistas implicados.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha mostrado "profundamente entristecida" por lo ocurrido y se ha hecho eco de la activación del mecanismo, ha aseverado que "Europa se solidariza plenamente con Suiza".

Por su parte, el Gobierno belga ha señalado que "actuará en solidaridad con las autoridades suizas" en el marco del mencionado mecanismo. Así, ha indicado que ofrecerá acoger a cinco pacientes con quemaduras graves y a dos que requieren cuidados intermediarios en sus hospitales.

Su ministro de Exteriores, Maxime Prevot, ha agregado que el viernes por la mañana enviarán un equipo médico de apoyo compuesto por un jefe de equipo, dos médicos y dos enfermeros especializados en quemaduras graves.