Ya son 2,205 los muertos por devastador terremoto en Afganistán

Cientos de cuerpos han sido recuperados de entre los escombros de las casas destruidas por un potente sismo que remeció Afganistán la semana pasada, lo que elevó el número de fallecidos a más de 2.200, afirmó un portavoz del gobierno del Talibán el jueves.

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió varias provincias del remoto y montañoso este del país el domingo por la noche, arrasando aldeas y atrapando a personas bajo los escombros. La mayoría de las víctimas estaban en Kunar, donde muchos viven en empinadas cuencas fluviales separadas por altas montañas.

El portavoz talibán Hamdullah Fitrat, quien proporcionó la cifra actualizada de víctimas mortales, indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan. "Se han instalado tiendas para la gente, y la entrega ayuda de primer necesidad y suministros de emergencia está en curso", agregó.

El terreno accidentado y los recortes presupuestarios están obstaculizando las labores de rescate y socorro, y las agencias de ayuda humanitaria pidieron a la comunidad internacional que brinde más apoyo.

El sismo del domingo es el tercero que devasta el país desde que el Talibán tomó el poder en 2021.

China donará 7 millones de dólares en ayuda humanitaria tras terremoto en Afganistán



China anunció que donará 50 millones de yuanes (7 millones de dólares, 6 millones de euros) en ayuda humanitaria a Afganistán tras el devastador terremoto que tuvo lugar el pasado domingo en el este del país, con una cifra oficial de fallecidos que alcanza los 1,457 por ahora.

"A petición del Gobierno afgano, el Gobierno chino ha decidido ofrecer 50 millones de yuanes en ayuda humanitaria de emergencia a Afganistán, incluyendo principalmente tiendas, mantas, comida y otros suministros de necesidad urgente", indicó hoy Li Ming, portavoz de la Agencia de Cooperación al Desarrollo Internacional de China, citado por el rotativo oficial Global Times.

Las operaciones de búsqueda siguen su curso en las remotas montañas del este de Afganistán, y el Gobierno talibán ya ha admitido que la cifra de fallecidos podría superar a los guarismos oficiales, que también hablan de 3.394 heridos.