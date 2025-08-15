Culmina reunión entre Trump y Putin; realizarán declaraciones “más tarde”

Las conversaciones en pequeño comité entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin en la base aérea Emendorf-Richardson de Alaska han concluido, anunció el Kremlin el viernes

"Las conversaciones en pequeño comité han concluido", anunció el Kremlin en la plataforma Telegram. No queda claro si estarán seguidas de otras con más funcionarios. Está previsto que ambos dirigentes den una rueda de prensa conjunta más tarde.

Durante el desarrollo de la reunión, Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

Ambos mandatarios posaron frente a un cartel con el lema 'Persiguiendo la Paz' en una de los salas de la base aérea de Elmendorf-Richardson, para posteriormente pasar a hablar a puerta cerrada.

Las conversaciones se centraron en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022, mientras que la contraparte rusa podría intentar conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano.