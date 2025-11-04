Las nuevas promesas climáticas solo reducen ligeramente las peligrosas proyecciones de calentamiento global

Una evaluación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) sobre las nuevas promesas climáticas disponibles en el marco del Acuerdo de París concluye que el aumento previsto de la temperatura global durante este siglo solo ha descendido ligeramente, lo que deja al mundo encaminado hacia una grave escalada de riesgos y daños climáticos.

El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2025: Fuera de la Meta del Pnuma concluye que las proyecciones de calentamiento global para este siglo, basadas en la implementación total de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), son ahora de 2.3-2.5°C, en comparación con 2.6-2.8°C del informe del año pasado. La implementación únicamente de las políticas actuales conduciría a un calentamiento de hasta 2.8°C, frente a los 3.1°C del año pasado.

Sin embargo, las actualizaciones metodológicas explican 0.1°C de la mejora, y la próxima retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París cancelará otros 0.1°C, lo que significa que las nuevas NDC en sí mismas apenas han movido la aguja. Las naciones siguen lejos de cumplir el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento muy por debajo de los 2°C, mientras se persiguen esfuerzos para no superar los 1.5°C.

El informe concluye que el promedio de varias décadas del aumento de la temperatura global superará los 1.5°C, al menos temporalmente. Esto será difícil de revertir, ya que requerirá reducciones adicionales de gases de efecto invernadero más rápidas y de mayor magnitud para minimizar el exceso, reducir los daños a vidas y economías, y evitar una dependencia excesiva de métodos inciertos de eliminación de dióxido de carbono.

“Los científicos nos dicen que un exceso temporal por encima de 1.5 grados es ahora inevitable – comenzando, a más tardar, a principios de la década de 2030. Y el camino hacia un futuro habitable se vuelve más cuesta arriba cada día”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en su mensaje sobre el informe.

"Pero esto no es una razón para rendirse. Es una razón para redoblar y acelerar los esfuerzos. 1.5 grados para fines de siglo sigue siendo nuestra Estrella del Norte. Y la ciencia es clara: este objetivo sigue estando a nuestro alcance. Pero solo si aumentamos sustancialmente nuestra ambición".

"Las naciones han tenido tres intentos para cumplir las promesas hechas bajo el Acuerdo de París, y cada vez han fallado el objetivo", dijo Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA.

"Si bien los planes climáticos nacionales han logrado algún progreso, no es ni cerca lo suficientemente rápido, razón por la cual todavía necesitamos recortes de emisiones sin precedentes en un margen de tiempo cada vez más ajustado, con un panorama geopolítico cada vez más desafiante".

"Pero todavía es posible – apenas. Ya existen soluciones probadas. Desde el rápido crecimiento de energías renovables de bajo costo hasta abordar las emisiones de metano, sabemos lo que hay que hacer. Ahora es el momento para que los países apuesten todo e inviertan en su futuro con una acción climática ambiciosa – una acción que ofrezca un crecimiento económico más rápido, mejor salud humana, más empleos, seguridad energética y resiliencia".

Fuera de la meta

El informe concluye que solo 60 Estados Partes del Acuerdo de París, que cubren el 63 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, habían presentado o anunciado nuevas NDC que contenían objetivos de mitigación para 2035 antes del 30 de septiembre de 2025. Además de la falta de progreso en las promesas, persiste una enorme brecha de implementación, ya que los países no están en camino de cumplir sus NDC de 2030, y mucho menos los nuevos objetivos para 2035.

Alinearse con el Acuerdo de París requiere recortes rápidos y sin precedentes en las emisiones de gases de efecto invernadero por encima de las promesas – una tarea dificultada por el crecimiento interanual del 2.3 por ciento de las emisiones, que alcanzaron 57.7 gigatoneladas de equivalente de CO2 en 2024. Las emisiones en 2030 tendrían que caer un 25 por ciento desde los niveles de 2019 para las trayectorias de 2°C, y un 40 por ciento para las de 1.5°C – con solo cinco años restantes para lograr este objetivo.

La implementación completa de todas las NDC reduciría las emisiones globales esperadas en 2035 en aproximadamente un 15 por ciento en comparación con los niveles de 2019 – aunque la retirada de los Estados Unidos cambiará estas cifras. Estas reducciones están muy por debajo del 35 por ciento y 55 por ciento necesarios en 2035 para alinearse con las trayectorias de 2°C y 1.5°C, respectivamente.

Perseguir el 1.5°C sigue siendo crítico

La magnitud de los recortes requeridos y el poco tiempo que queda para realizarlos significa que el promedio de varias décadas de la temperatura global ahora superará los 1.5°C, muy probablemente dentro de la próxima década.

Recortes estrictos de emisiones a corto plazo podrían retrasar el inicio del exceso, pero no evitarlo por completo. La gran tarea por delante es esforzarse por que este exceso sea temporal y mínimo, mediante recortes rápidos de emisiones que mantengan el regreso a 1.5°C para 2100 dentro de lo posible.

Cada fracción de grado que se evita reduce una escalada de los daños, pérdidas e impactos en la salud que están afectando a todas las naciones – mientras golpean con más fuerza a los más pobres y vulnerables – y reduce los riesgos de puntos de inflexión climática y otros impactos irreversibles. Minimizar el exceso también reduciría la dependencia de métodos inciertos, riesgosos y costosos de eliminación de dióxido de carbono – que necesitarían eliminar y almacenar permanentemente el equivalente a aproximadamente cinco años de las emisiones globales anuales actuales de CO2 para revertir cada 0.1°C de exceso.

El informe analiza un escenario de "acción de mitigación rápida a partir de 2025", diseñado para limitar el exceso a unos 0.3°C, con un 66 por ciento de probabilidad, y volver a 1.5°C para 2100. Bajo este escenario, las emisiones de 2030 tendrían que caer un 26 por ciento y las de 2035 un 46 por ciento en comparación con los niveles de 2019.

Herramientas disponibles para una acción más rápida, pero clima político es desafiante

Desde la adopción del Acuerdo de París hace diez años, las predicciones de temperatura han bajado de 3-3.5°C. Las tecnologías bajas en carbono necesarias para lograr grandes recortes de emisiones están disponibles. El desarrollo de la energía eólica y solar está en auge, reduciendo los costos de despliegue. Esto significa que la comunidad internacional puede acelerar la acción climática, si así lo decide.

Sin embargo, lograr recortes más rápidos requeriría navegar un entorno geopolítico desafiante, un aumento masivo en el apoyo a los países en desarrollo y rediseñar la arquitectura financiera internacional.

La acción y el liderazgo del G20 serán cruciales, ya que sus miembros – excluyendo a la Unión Africana – representan el 77 por ciento de las emisiones globales. Siete miembros del G20 han presentado nuevas NDC con objetivos para 2035, mientras que tres miembros han anunciado dichos objetivos. Sin embargo, estas promesas no son lo suficientemente ambiciosas, los miembros del G20 no están en camino de lograr ni siquiera sus objetivos de NDC para 2030, y las emisiones del G20 aumentaron un 0.7 por ciento en 2024 – todo lo cual apunta a la necesidad de un aumento masivo en la acción por parte de los mayores emisores.

Comunicado de prensa del Pnuma