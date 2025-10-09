Se acerca el Festival Nacional de Plantas y Flores

El Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso (JBN) celebrará del 16 al 19 de octubre la edición 19 de su tradicional Festival Nacional de Plantas y Flores.

Este es el evento más emblemático del espacio urbano, una actividad que convierte al Jardín en un escenario lleno de color, vida y aprendizaje para toda la familia.

El festival tiene como objetivo principal promover el cuidado de las plantas nativas y endémicas del país a través de cursos, charlas y talleres diseñados para todas las edades, informa la institución.

Novedad. Este año, el festival contará con la participación de expositores internacionales provenientes de Ecuador, Puerto Rico y Canadá, quienes tendrán a la venta orquídeas, sustratos y abono para las plantas.

Para Pedro Suárez, director general del JBN, el festival busca fortalecer el interés de las familias y de la sociedad en la conservación de la flora dominicana y del medio ambiente en sentido general, pilares fundamentales de la institución.

Vendedores junto al director general del JBN, Pedro Suárez.JBN

Además de las siempre solicitadas orquídeas, el público podrá obtener suculentas, trinitarias, frutales, begonias, canastas colgantes, y, como antesala de la Navidad, las tradicionales flores de pascua y pinos navideños.

DETALLES DEL FESTIVAL Horario: de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.



Costo: RD$200 adultos y RD$75 niños. Estos precios incluyen entrada al área de ventas y a las zonas de recreación, acceso al museo y paseo en tren.



Participan: viveros, orquidearios, floristerías y artesanos.



Atracciones: oferta gastronómica, un mini zoológico y un mini acuario, cortesía del Zoológico Nacional y del Acuario Nacional, respectivamente.



Especial. Los adultos mayores de 65 años disfrutarán de un taller especial diseñado para ellos.



Película. El viernes 17 de octubre, a las 6:00 p.m., “Cine sobre la grama” proyectará, en colaboración con la Cinemateca Dominicana, la película animada Flow, ganadora de un premio Óscar, que invita a reflexionar sobre la belleza efímera de la naturaleza.



PROGRAMA EDUCATIVO

Jueves 16, 11:00 a 12:00. “Importancia de la conservación y protección del medio ambiente”, con Jacqueline Nolasco. Auditorio.

Jueves 16, 3:00 a 4:00 p.m. “Técnicas de kokedama”, con Ana Hernández. Patio Español.

Viernes 17, 9:00 a.m - 2:00 p.m. Taller “Huerto urbano y pedagógico”, con Luis Eduardo Peña, Felipe Castro, Fernando Campos y Ramón Ramírez. Salón de Orquídeas. Requiere inscripción en el 809-385-2611 ext. 239.

Viernes 17, 10:00 a 11:00 a.m. Charla “Conoce, protege y valora la flora nativa y endémica dominicana”, con Yommi Piña. Auditorio.

Viernes 17, 11:00 a 12:00. Charla “Misión Rescate Lista Roja: Un llamado por la flora endémica y nativa de La Española”. Facilitadoras: Claudia Rodríguez y Franselis Trinidad. En el domus pequeño.

Viernes 17, 2:00 a 4:00 p.m. Charla “Plantas ornamentales: manejo y producción, con Moisés Montero. Auditorio.

Sábado 18, 10:00 a 11:30 a.m. “Enfermedades fungosas, bacterianas, control de plagas e importancia de la fertilización”, con Fernando Díaz. Auditorio

Sábado 18, 10:30 a.m. a 3:00 p.m. Manualidades con elementos naturales para niños, con Lilian Alcántara y Rafaela Castillo. Área infantil

Sábado 18, 3:00 a 4:30 p.m. “Iniciación al arte del bonsái”, con Leo Pichardo. Domus pequeño

Sábado 18, 4:00 a 5:00 p.m. “Elaboración de arreglos florales”, con Jardín Constanza. Patio Español

Domingo 19, 10:00 - 12:00. Taller “Horticultura terapéutica para adultos mayores”, con Alexandra Flebes y Elizabeth Séptimo. Pabellón de Plantas Medicinales Requiere inscripción llamando al 809-385-2611 ext. 239.

Domingo 19, 9:00 – 11:00 a.m. Taller “Cómo cuidar tus orquídeas”, con Zoilo Richardson. Auditorio

Domingo 19, 10:00 a.m. - 3:00 p.m. Manualidades con elementos naturales para niños, con Lilian Alcántara y Rafaela Encarnación. Área infantil.