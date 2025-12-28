De Perú a Islas Solomón: conoce los mejores lugares para viajar en 2026, según ranking

Viajar en 2026 será una invitación a descubrir destinos diversos, desde joyas culturales de América Latina, como Perú, hasta islas remotas y parques naturales poco explorados en Oceanía —al otro lado del mundo—, como Islas Solomón.

Así lo revela un ranking internacional que identifica los mejores lugares del mundo para hacer las maletas el próximo año, elaborado por ‘El mundo de las estadísticas’, una página de la red social X dedicada a subir datos a escala mundial.

La página citó como fuente a ‘Lonely Planet’, una de las editoriales de guías de viaje más reconocidas del mundo, con sede en Australia.

En América Latina, el ranking destaca a Perú como uno de los principales destinos para 2026, gracias a su riqueza histórica y cultural: desde los valles y las mesetas hasta las altas cumbres de los Andes y la densa Amazonia.

También figuran Cartagena, Colombia, por su valor patrimonial y encanto caribeño; Ciudad de México, por su oferta cultural y gastronómica; y Quetzaltenango, Guatemala, reconocida por su identidad indígena y paisajes montañosos.

En Europa, la lista incluye destinos con fuerte atractivo histórico y natural.

Aparecen Cádiz, España, por su herencia milenaria y costas; Tipperary, Irlanda, por sus paisajes verdes; Cerdeña, Italia, por sus playas y tradiciones; y Utrecht, Países Bajos, por su arquitectura y calidad de vida.

También se suma Finlandia, destacada por su naturaleza y alta calidad de vida. Es el país más feliz del mundo.

En Norteamérica, Maine, Estados Unidos, entra en el ranking por su costa y pueblos pintorescos, junto al Parque Nacional Theodore Roosevelt, en Dakota del Norte, valorado por su biodiversidad.

A esto se añade Columbia Británica, Canadá, reconocida por sus bosques, montañas y vida silvestre.

En Asia, la selección es amplia y diversa. Destacan Jaffna, Sri Lanka, por sus templos antiguos y playas tropicales; Jeju-Do, Corea del Sur, por sus paisajes volcánicos; Quy Nhon, Vietnam, por sus playas vírgenes y tranquilas; Siem Reap, Camboya, por su cercanía al Parque Arqueológico Angkor; y Phuket, Tailandia, por sus playas paradisíacas y rica cultura.

En África, el listado incluye a Botswana, reconocido por sus safaris, y Túnez, que combina historia antigua, desierto y costa mediterránea.

En Oceanía, figuran la Isla Norte de Nueva Zelanda, conocida por su diversidad natural, y la región de Ikra–Flinders Ranges y el Outback, en el sur de Australia, destacada por sus paisajes áridos y experiencias remotas.

También aparecen las Islas Solomón, como destino emergente para quienes buscan turismo de aventura.

La lista también incluye destinos insulares y urbanos de gran atractivo como Réunion, en el océano Índico; Barbados, en el Caribe; y Liberdade, en São Paulo, un barrio emblemático por su identidad cultural.