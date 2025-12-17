Diabéticos tienen un 73% más de riesgo de sufrir un infarto de miocardio

Las personas diabéticas tienen un 73 por ciento más de riesgo de sufrir un infarto de miocardio, según datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF), que también muestran un incremento de la probabilidad de experimentar otras complicaciones cardíacas como el ictus (54% más) o insuficiencia cardíaca (84% más).

A estas se suman otras como las afecciones oculares, la demencia vascular o relacionadas con los riñones, y es que hasta un 27.9 por ciento de los pacientes diabéticos españoles presenta algún grado de enfermedad renal crónica.

Su impacto no solo se da en el plano clínico, sino que también se produce a nivel económico, y es que cada persona con diabetes supone un coste medio anual de en torno a 4,120 euros para el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que representa un sobrecoste del 78 por ciento respecto a la población sin diabetes.

Según datos del Ministerio de Sanidad, más del 50 por ciento de los costes directos de la diabetes están "directamente relacionados" con estas complicaciones. Además, el Informe de problemas de salud-Situación laboral 2023 de DatosPOPSalud muestra que casi el 15 por ciento de las personas con diabetes se encuentran en situación de desempleo o inactividad laboral, y que la prevalencia de la patología es mayor en los tramos de renta más baja y en determinados territorios.

"Esta combinación de alta carga asistencial, mayor vulnerabilidad socioeconómica y desigualdades territoriales refuerza la necesidad de invertir en prevención y en un seguimiento cercano para evitar la progresión hacia complicaciones", han señalado desde la Federación Española de Diabetes (FEDE).

Muchas de estas complicaciones se desarrollan de forma progresiva y silenciosa, lo que hace que los síntomas pasen desapercibidos durante años si no se realiza un seguimiento adecuado, motivo por el que el presidente de FEDE, Antonio Lavado, ha señalado la necesidad de concienciar que el abordaje temprano de estos riesgos puede reducir "considerablemente" el impacto de la patología a nivel clínico y económico.

"En FEDE apostamos por generar y difundir evidencia que visibilice las necesidades reales del colectivo y contribuya a impulsar cambios efectivos en la atención sanitaria y en las políticas públicas", ha declarado Lavado.

Por último, ha destacado la importancia de contar con datos sólidos, actualizados y bien analizados para poder orientar la toma de decisiones en el ámbito sanitario, de forma que se traduzcan en políticas públicas eficaces.