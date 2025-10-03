Día del Odontólogo: la verdadera misión es prevenir

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo Dominicano, profesionales del área recuerdan que su labor va mucho más allá de restaurar piezas dentales o aliviar dolores: la misión más importante es la prevención.

Durante décadas, la odontología se ha visto principalmente como el arte de “curar”: tratar caries, restaurar piezas, diseñar sonrisas, aliviar dolores. Sin embargo, la responsabilidad es otra: prevenir antes que curar.

La odontopediatra Perla Aguiló Álvarez recordó que en el Día del Odontólogo la mayor victoria no está en la restauración de una pieza dental, sino en esa sonrisa que nunca llegó a enfermar, y a esas familias que siempre acuden fielmente a sus citas de seguimiento y esos padres que llegan con sus bebés desde que les erupciona el primer diente.

“Cada vez que guiamos a una familia, que enseñamos a un niño a cepillarse con entusiasmo, que creamos una experiencia positiva en la consulta, estamos sembrando hábitos que acompañarán toda la vida. Cuando trabajamos desde la prevención, dejamos de ser simples solucionadores de problemas para convertirnos en guardianes del bienestar futuro”, sostuvo Aguiló.

También felicitó a sus colegas del área y resaltó que realizan una labor “con el corazón”, al tiempo que exhortó a las familias y sobre todo a los niños a evaluarse con un odontopediatra desde que erupciona ese primer dientito, “pues allí inicia todo, sobre todo, la oportunidad de hacer que las sonrisas realmente crezcan”.