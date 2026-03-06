Entre líneas y legado: estampados clásicos que trascienden tendencias

Los estampados de cuadros han trascendido su función de decorar para convertirse en verdaderos códigos culturales dentro de la moda. Desde tejidos tradiciones a símbolos de rebeldía o elegancia clásica, cada patrón encarna una historia que va mucho más allá de lo visual. El tartán, el gingham o el windowpane no solo visten el cuerpo y decoran espacios, narran contextos sociales en ciertas épocas, movimientos estéticos y transformaciones históricas que siguen influyendo en la forma en que entendemos el estilo hoy.

Pocas composiciones han demostrado tanta permanencia como los cuadros. Su simplicidad, líneas que se cruzan formando figuras precisas, esconde siglos de identidad e innovación. De Escocia al Caribe, de la sastrería británica al estilo veraniego, estos patrones han evolucionado sin perder su esencia, adaptándose a cada época y reafirmando que, en la moda, la tradición y la tendencia pueden estar juntos en armonía. A continuación, descubriremos el origen y el significado de algunos de los estampados y patrones de líneas más emblemáticos, las historias que se entrelazan en cada línea perpendicular:

Tartán

El tartán, conocido por ser un tejido tradicional escocés y estar asociado con los diferentes clanes en la sociedad escocesa, es un patrón que se caracteriza por su tejido que crea bandas horizontales y verticales que forman cuadros, por lo que también se le conoce como un tejido ajedrezado. Una de sus variantes es el Black Watch plaid, clásico por sus color negro, verde y azul oscuros diseñados para mezclarse en el paisaje.

Roberto Cavalli Pre-Fall 2022 Collection

Fue popularizado en la moda contemporánea por la diseñadora inglesa Vivienne Westwood, en la época del punk ingles a mediados de la década de 1970, y grupos de rock como Nirvana al usarlo en franelas y camisas en sus presentaciones. Desde entonces, ha sido un básico en el armario, ya sea con estilos alternativos o más elegantes.

Burberry Check

El famoso Burberry Check, una variante del clásico tartán, pero mundialmente registrado como un estampado propio de Burberry, apareció por primera vez en los Trench Coats de la firma inglesa Burberry en 1920. Destaca por su color camel en el fondo con franjas poco opacas blancas, negras y rojas que forman cuadros de distintos tamaños.

Burberry Check

En 1967, un comprador en París se inspiró mientras preparaba una presentación de moda para el embajador británico. Retiró el forro de cuadros Burberry de un abrigo y lo usó para envolver el equipaje y crear una funda para protegerlo de la lluvia, así nació uno de los símbolos con mayor influencia de la marca, arraigado a la cultura británica.

Gingham o Vichy

El nombre Gingham probablemente proviene de un adjetivo malayo, “Genggang” , que significa “rayado”, sin embargo, este estampado tiene varios orígenes. También se presume que se remonta de la ciudad francesa Vichy, donde se usaba de forma colorida y en tejidos de lana.

Tabi dress Vichy de Anthropologie

Se caracteriza por sus cuadros simétricos blancos y de algún color. Es colectivamente conocido por el vestido a cuadros azules claro de Dorothy en El mago de Oz. También relacionado de forma popular con pastoras de ovejas, picnics en su versión roja, ropa infantil por sus colores pasteles y el verano por la ligereza de su algodón.

Madras plaid

Este tejido hecho puramente a mano, conocido por sus colores vibrantes que evocan alegría y un aire veraniego, es un estampado clave para el traje nacional de Martinica, una isla francesa de las Antillas menores. El tejido esta hecho con una tela de algodón transpirable y ligera que forma rayas de colores que se cruzan para crear cuadros irregulares, acompañado de pequeños defectos que demuestran que esta tejida a mano, pero que hacen cada royo único.

Mira Mikati para Primavera 2022, Ready to Wear

Su nombre, Madras, viene de la quinta ciudad más grande de la India, hoy conocida como Chennai. Tuvo su auge en Estados Unidos en la década de 1960. Era señal de riqueza durante la gran depresión, usada por millonarios en sus viajes a islas del Caribe.

Tattersall

Es un patrón se compone por líneas finas en zigzag en franjas verticales y horizontales, formando cuadros cuando se entrecruzan. Las rayas suelen ser de dos colores alternados con un fondo plano o de un solo color.

Tattersall colorido

El patrón toma su nombre del mercado de caballos de Tattersall de Londres en 1766. Durante el siglo XVIII, en el mercado de caballos de se vendían mantas con este patrón para cubrirlos, luego se integró al armario masculino como un elemento representativo de su riqueza.

Windowpane

El Windowpane, en español panel o cristal de ventana, fue un estampado popular entre 2014 y 2016 por su estética limpia, minimalista y moderna, fácil de adaptar a cualquier estilo. Esta formado por delgadas líneas perpendiculares sobre un fondo sólido, formando cuadros grandes que se asemejan a un ventanal.

Pièce d'Anarchive Primavera 2014 Ready to WearWWD

Es mayormente usado en piezas de sastrería, estructuradas y elegante, y más arraigado a el vestuario masculino, aunque también se utiliza en decoración del hogar para dar una sensación de orden y limpieza.

Actualmente, estos patrones siguen demostrando su poder en las pasarelas y estilos urbanos. Ya sea en looks clásicos, punk, preppy o minimalista, los cuadros mantienen su capacidad de comunicar. Entender su origen no es solo una forma de darle sentido a como nos vestimos, sino que también nos conecta con la historia que cada tejido lleva entrelazada. En la moda, incluso las líneas más simples llevan grandes historias.