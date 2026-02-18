PRACTICA llega a República Dominicana con su primer stand–tienda

La reconocida marca española PRACTICA, con más de cuatro décadas de trayectoria en la fabricación de calzado cómodo y de alta calidad, anuncia su llegada oficial a República Dominicana con la apertura de su primer stand–tienda en Downtown Center, uno de los principales destinos comerciales de Santo Domingo.

Desde 1980, PRACTICA ha consolidado una propuesta que fusiona la tradición artesanal española con un diseño contemporáneo y tecnologías enfocadas en el confort. El resultado es un calzado funcional, versátil y elegante, pensado para acompañar el ritmo diario sin sacrificar estilo. Cada par de sandalias es elaborado mediante un cuidadoso proceso de manufactura y revisión manual, asegurando estándares de calidad en cada detalle.

Uno de los elementos distintivos de la marca es su plantilla anatómica de corcho natural, acolchada y forrada en microfibra, que permite mantener los pies frescos y secos gracias a su porosidad natural. A esto se suman suelas de EVA y espumas de alta densidad, que aportan ligereza, estabilidad y una sensación de confort superior para el uso diario.

“Con PRACTICA no solo se adquiere un par de sandalias, sino una historia de dedicación, experiencia y pasión por el oficio. Cada diseño nace en España, donde calidad y elegancia se integran en cada creación, priorizando siempre el bienestar de quien las usa”, expresaron representantes de la marca.

La entrada de PRACTICA al mercado dominicano responde a la creciente demanda de calzado cómodo, atemporal y adaptable a estilos de vida activos, urbanos y familiares. Su propuesta está dirigida tanto a un público joven como adulto que valora la funcionalidad, la calidad artesanal y una estética sencilla pero sofisticada.

Con esta apertura, la marca fortalece su proceso de expansión internacional y reafirma su compromiso de ofrecer productos que combinan tradición, innovación y confort, alineados con las necesidades del consumidor actual.

El stand–tienda de PRACTICA ya está abierto al público en Downtown Center, donde los visitantes podrán descubrir la colección completa y vivir de primera mano la comodidad que ha distinguido a la marca durante más de 40 años.